Madagascar: Trail / Grand Raid de La Réunion - Kevin Patrick, champion de la catégorie Espoir

Les traileurs malgaches se sont démarqués lors de la 31e édition du Grand Raid de la Réunion qui s'est tenue ce week-end. Kevin Patrick Randriamampionona s'est hissé sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Espoir. Le vice-champion de l'Ultra 126 km de l'UTOP, a parcouru les 109 km et a gravi les 6 260 m de dénivelé positif de l'épreuve de Bourdon en 22h58mn49sec. Il s'agit de sa première sortie en dehors de Madagascar. Vaha Valérine, pour sa part, était arrivée après 32h19mn20sec d'efforts. Engagés dans la course mythique, "la Diagonale de Fous" de 165 km avec 10 000 m de D+, six Malgaches y ont été finishers.

Le couple Eric Lepine et Andrea Clemons a franchi la ligne d'arrivée de la Diagonale des fous 167 km 9700 d+ en un peu moins de 48h00. Herinantenaina Ony Sezara a enregistré un chrono de moins de 48h soit 47h59mn42sec. Hajenirina Rajaoselimiaramanana a franchi la ligne d'arrivée au Stade de la Redoute en moins de 54h00 pour ramener sa deuxième médaille à la maison. Déjà finisher l'an dernier, Niry Razanamalala avait pointé sur la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous en 62h23mn27sec. Fulgence, Mamie et Wiliam ayant formé une équipe nommée Karina, sur la Zembrocal ont fait 6e. En effet, 17 Malgaches étaient inscrits dans cette aventure dont quatre résidants à La Réunion, alors que plus de 7 000 coureurs ont arpenté les sentiers de l'île durant trois nuits et trois jours.