Madagascar: Tennis / «Jeu, Set et Solidarité 2023» - Mission accomplie pour Miary Zo

Organisée du 20 au 22 octobre, l'initiative baptisée « Jeu, Set et Solidarité 2023 », est le fruit du projet « Madagascar Tennis Project », et fut un franc succès. Les amateurs de tennis malgache ont l'opportunité de bénéficier d'une séance de partage et de formation à Antananarivo. Lors de la première journée, une centaine d'élèves de l'école APEAF (Association des Parents d'Élèves de l'Alliance Française), située à Antsobolo, ont eu le privilège d'assister à une journée de partage avec l'ancien tennisman Miary Zo Rakotondramboa. Miary Zo, titulaire d'un Diplôme d'État DEJEPS en tennis, a organisé cet événement pour promouvoir le développement du tennis à Madagascar.

« Je suis convaincu que le sport, en particulier le tennis, joue un rôle essentiel dans l'éducation de la jeunesse malgache. Et je suis honoré d'avoir partagé l'expérience que j'ai acquise pour aider mes compatriotes. Au-delà de ce qu'on attendait, les rencontres entre les entraîneurs ainsi que les joueurs ont été satisfaisantes », a fait savoir Miary Zo. Lors de la deuxième journée, il a continué sa mission en se rendant au « Galaxy Tennis » pour travailler avec les enfants de 5 à 10 ans, membres d'un club, qui s'est tenu au club du CAR Ivato. Cette journée était axée sur les échanges et le partage d'expérience avec les entraîneurs locaux afin de promouvoir le tennis à Madagascar. L'ancien champion de Madagascar a terminé son partage dans le centre ville au Club Atema, hier, en distribuant des équipements pour les entraîneurs venus en masse.

%

Satisfaction

Sylvia Rasendra, vice-présidente de la Fédération Malgache de Tennis (FMT), a salué cette initiative louable et recommandable. La FMT a soutenu le projet en facilitant la recherche de lieux, de partenaires et de clubs collaborateurs. Elle considère que les jeunes Malgaches possèdent un grand talent, mais que le principal obstacle réside dans les moyens financiers. Elle attend désormais une collaboration avec l'État et le ministère de tutelle pour rendre le projet accessible aux écoles publiques.

En outre, pour accomplir son projet, Miary Zo a été accompagné de quatre formateurs, dont Bertrand Levacher, Thomas Friant, Louane Chabaud et Marion Prieur. Ils se sont engagés à contribuer à la structuration du tennis à Madagascar, notamment en travaillant avec les clubs pour les aider à se développer. Bertrand Levacher, Directeur Sportif à l'AST Herblay, a partagé son enthousiasme en soulignant l'objectif à long terme d'aider les clubs malgaches à se structurer de manière à ce que Madagascar puisse un jour avoir un numéro un mondial en tennis. Au-delà d'Antananarivo, les villes d'Antsirabe et de Tamatave bénéficieront également de ce coup de pouce de Miary Zo. Il a tenu à remercier chaleureusement tous ses partenaires qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de ce projet.