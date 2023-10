Ile Maurice: Deux tués en moins de 24 heures dans le Nord

Deux nouveaux décès sur la route en l'espace de quelques heures. Le premier, Sooriadev Meetook, 75 ans, a été victime d'un délit de fuite aux petites heures de samedi matin. Son corps a été retrouvé sur l'autoroute de Pamplemousses, son vélo quelques mètres plus loin. Le second, Nuseeb Mooraly, 25 ans, avait emprunté la motocyclette d'un ami vers 20 h 30 samedi. Une heure plus tard, il a été victime d'un accident sur la voie de contournement de Goodlands.

Vers 6 h 15, le corps de Sooriadev Meetook, un résidant de Calebasses et cultivateur à School Lane, Goodlands, a été découvert sur l'asphalte à Pamplemousses avec son vélo, complètement écrasé, à proximité. Le personnel médical dépêché sur place n'a pu que constater son décès. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où une autopsie a été pratiquée, révélant un décès dû à un «choc résultant de multiples blessures».

La police a reçu des informations sur un délit de fuite. Les agents de la Field Intelligence Unit du sergent Arnasala et du constable Boodhun se sont immédiatement rendus à Beau-Plateau, à Cottage, où ils ont intercepté le conducteur d'une fourgonnette blanche. Il s'agit de Sooriadevsingh Gokul, âgé de 30 ans et directeur de l'épicerie locale. Il a été arrêté et conduit au poste de police où il a avoué avoir cru avoir percuté un chien et avoir continué sa route. Un test d'alcoolémie a été effectué, révélant un taux de 0,35 mg d'alcool. Il a également fourni des échantillons de sang pour des analyses. Cet habitant de Cottage a été placé en détention dans la nuit de samedi.

Quelques heures seulement après l'accident mortel impliquant Sooriadev Meetook, Nuseeb Mooraly a également été une victime de la route. Ce jeune de Goodlands avait emprunté la moto d'un ami une heure plus tôt. Il a percuté une voiture conduite par un résident de Terre-Rouge. Le décès du jeune homme a été constaté à l'arrivée du Service d'aide médicale urgente et son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National à Pamplemousses. Quant au conducteur de la voiture, également blessé, il a été transporté à la clinique de Grand-Baie pour des soins et placé en observation.

Dans la soirée, l'épouse de Nuseeb s'est présentée au poste de police de Goodlands pour expliquer qu'elle avait voyagé avec son époux vers 20 heures sur sa moto et qu'elle n'était pas au courant qu'il avait emprunté la moto de son ami.

Zeenat, la mère du jeune homme, est accablée. Elle explique que son fils avait quitté la maison après un appel téléphonique. «Il a reçu un appel lui disant de sortir, mais il n'est jamais revenu. Plus tard, nous avons reçu un appel nous informant de l'accident de mon fils», raconte Zeenat. Au même moment, le frère de la victime accourait pour se rendre au chevet de son fils et il a aussi été impliqué dans un accident. Il a dû se rendre à l'hôpital pour des soins et a signé sa décharge.

«Mon fils était encore jeune ; il avait toute sa vie devant lui. Il avait de nombreux projets pour son fils. Il envisageait de terminer la construction de sa maison. Tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien de son enfant», confie la mère. Les funérailles du jeune homme ont eu lieu hier dimanche 22 octobre.