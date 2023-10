Madagascar: Padel - MPP Tour 100 - Le duo Irianja-Mathis champion

Le padel en plein essor à Madagascar, le MPP Tour 100 masculin by Zoma a fait sensation ce week-end au Lamako Padel Center.



Les jeunes raquettes Irianja et Mathis sont sacrées championnes.

Le padel gagne en popularité à Madagascar et cela s'est clairement manifesté ce week-end avec le « Malagasy Pro Padel Tour MPP Tour 100 masculin ».

Organisé au Lamako Padel Center à Ambatobe et sponsorisé par Zoma Market Place, cet événement a rassemblé 20 équipes de padel.

Dans la finale du MPP Tour 100, les jeunes raquettes Irianja et Mathis ont défié Nantenaina et Franck.

Après un match acharné, c'est finalement Irianja et Mathis qui ont remporté la victoire en deux sets avec un score de 6/2 et 6/3.

Cette compétition démontre clairement que le niveau du padel à Madagascar progresse considérablement.

Le Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) joue un rôle essentiel dans le développement du padel compétitif à Madagascar.

Il attire les meilleurs joueurs et joueuses pour des compétitions de haut niveau, contribuant ainsi à rehausser le niveau de ce sport. Le pays compte désormais neuf terrains de padel, répartis entre Antananarivo, Tamatave et Nosy Be.

« L'objectif principal du MPPT est de promouvoir, vulgariser et développer le padel à Madagascar. Ces tournois contribuent à renforcer la communauté de joueurs de padel dans le pays, et à encourager de plus en plus de personnes à découvrir et à apprécier ce sport en plein essor », indique Eugenio, directeur technique.