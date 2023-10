Ile Maurice: Un couple de retraités français agressé sur la plage publique

Bernard et Raymonde Gaucher, un couple de Français, ont vécu l'horreur entre les mains de trois femmes sur la plage publique de Péreybère vendredi, vers 10 h 30. La scène s'est déroulée sous le regard indifférent des passants, y compris de policiers qui étaient à proximité. En effet, d'après Bernard, deux policiers se trouvaient dans une fourgonnette à quelques pas de la plage. Il a sollicité leur aide, mais ils lui ont demandé de se rendre au poste de police pour signaler l'incident.

Bernard et Raymonde, âgés de 78 et 76 ans respectivement, sont originaires de la Gironde. Après un coup de foudre il y a 17 ans, ils effectuent des allers-retours entre leur pays et l'île Maurice pour les vacances. C'est la première fois qu'ils sont victimes d'une agression. Ce qui les a le plus marqués, c'est l'inaction des Mauriciens qui sont restés sur place, sans rien faire. Ils attendent que les trois femmes soient enfin arrêtées car ils craignent pour leur vie. Depuis l'agression, Bernard et son épouse sont sous le choc et n'osent pas quitter leur appartement.

C'est vers 10 h 30 que le couple, arrivé à Maurice le 4 octobre, a décidé de s'asseoir sur la plage pour prendre l'air. Une quinzaine de minutes plus tard, ils ont entendu du tumulte et ils se sont aussitôt retournés, apercevant une femme qui se tenait derrière eux. «Elle s'est mise à m'accuser d'avoir volé deux téléphones appartenant à sa copine et d'avoir eu des relations intimes avec elle sans payer. J'étais offusqué. Elle s'est jetée sur moi pour me frapper. Je me suis relevé pour me défendre, mais elle continuait à me battre. Deux autres femmes se tenaient un peu plus loin, et plusieurs personnes sur la plage observaient la scène comme si c'était un spectacle. L'une des femmes a saisi mon épouse par le sexe pour la faire tomber car elle essayait de me porter secours», raconte Bernard Gaucher.

Ce sexagénaire explique qu'il ne savait que faire. «J'ai vu une voiture de police non loin. J'ai couru vers les policiers qui s'y trouvaient, au nombre de deux. La femme me suivait et continuait à me frapper. J'ai demandé aux policiers de m'aider, mais ils m'ont dit de me rendre au poste de police, alors que j'étais en sang», confie Bernard Gaucher. Il est ensuite revenu vers son épouse qu'il avait laissée sur la plage entre les mains d'un autre agresseur.

«Elle voulait arracher le sac de mon épouse et elle nous a demandé de lui remettre la somme de Rs 5 000 pour qu'elles nous laissent tranquilles. C'est après mon retour sur la plage que deux touristes français se sont approchés de nous et ont interpellé les agresseurs en leur disant : 'Vous n'avez pas honte de vous en prendre à des personnes âgées ?' C'est à ce moment que les femmes sont parties», raconte la victime.

Bernard Gaucher ajoute qu'il a l'habitude de voir la femme qui l'a agressé sur la plage de Péreybère. Le couple s'est immédiatement rendu au poste de police, puis chez un médecin du privé pour recevoir des soins.