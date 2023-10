Maroc: Salon du Cheval - Focus sur la fabrication des selles de la tbourida, de saut d'obstacles et de courses

El Jadida — De par sa charge historique et la dextérité qu'il requiert, l'art de la sellerie a suscité l'intérêt des visiteurs du Salon du cheval d'El Jadida, tout au long de la tenue de ce rendez-vous incontournable qui met à l'honneur le cheval et les métiers liés à cette sublime créature.

Exigeant toujours un savoir-faire avéré et une manipulation imperturbable, la selle se décline sous plusieurs formes, selon son usage. On compte ainsi des selles destinées à l'art de la tbourida, des selles pour le saut d'obstacles ainsi que des selles de course. D'autres dédiées sont réservées aux combats et aux services de la sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale.

Considérée parmi les activités artisanales les plus ancestrales au Maroc, la sellerie traditionnelle varie selon le type d'usage.

À cet égard, Mohamed Zarrouk, maître sellier de Fès, spécialisé dans la fabrication de selles d'obstacle, indique dans une déclaration à la MAP, que de nombreuses composantes utilisées dans la fabrication des selles sont disponibles localement, à l'exception de certaines pièces en fer et en aluminium, comme le la harnais ou le "Fez", qui sont importées de l'étranger.

M. Zarrouk commence par acquérir des matières premières qu'il tient à préparer lui-même, notamment le cuir produit localement, afin de fabriquer sa spécialité: des selles destinées au saut d'obstacle, mais aussi des chaussures en cuir et des vêtements pour cavalier, entre autres, nous explique-t-il .

Dans une déclaration similaire, Hicham Sekkat, maître sellier spécialisé dans la fabrication de selles pour la Tbourida, et qui se présente comme dépositaire d'un art transmis de père en fils, souligne qu'il utilise plusieurs matériaux pour fabriquer des selles: bois, cuir, broderie, fils dorés... Il précise ainsi que la selle est composée de 42 pièces et que 17 métiers s'unissent pour fournir les différents matériaux qui entrent dans sa fabrication.

Selon M. Sekkat, la confection d'une seule pièce nécessite énormément de temps, particulièrement s'il est question d'une selle de qualité supérieure. Pour ce qui est du prix de la selle, il démarre à partir de 3000 dirhams et peut grimper bien au-delà en fonction de la qualité des matières utilisées.

A noter que plusieurs matériaux entrent en jeu dans la confection des selles marocaines ancestrales que les initiés de la Tbourida veillent à perpétuer: par exemple le tissu "Jharkhand" (soie issue de l'Inde), connu chez les Marocains sous l'appellation "brocart", qui est tissé à la main et non de manière industrielle.

La 14ème édition du Salon du cheval (17-22 octobre) qui se tient au Parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est placée sous le thème: "Le cheval et le développement durable". Cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable pour la valorisation de la filière équine et la promotion du rôle du cheval sur les plans culturel et civilisationnel.