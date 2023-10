Afrique: Siteny Randrianasoloniaiko contre Andry Rajoelina - Face-à-face au Stade Barea Mahamasina, réclamé par le candidat numéro 13

Après trois semaines de tergiversation, Behozatse est bel et bien décidé à affronter le néo 6ème dan en karaté dans un débat politique ou bien sur l'échiquier électoral.

Le défi est lancé ! À Antsonjombe, ce samedi, Siteny Randrianasoloniaiko a de nouveau montré tous ses muscles.

A l'écart par rapport au Collectif des 11 candidats depuis le samedi 7 octobre, lors de la marche du côté d'Ankazomanga, l'ancien champion de Judo et candidat Siteny, adoubé par le Parti Social Démocrate (PSD) pour la course à la magistrature suprême, a fait quelque peu un "come-back" bien qu'il n'ait jamais officiellement quitté le mouvement.

Dans un discours fracassant, celui-ci a lancé un défi au président sortant, ce samedi au Coliseum Antsonjombe. Il l'invite à l'affronter dans un débat public.

« Si vous le voulez, Andry Rajoelina, nous pouvons faire un face-à-face, un débat devant la population concernant les quatre points de la revendication du Collectif des candidats. Nous pouvons le faire au Stade Barea Mahamasina, devant les journalistes », a lâché Siteny Randrianasoloniaiko, le candidat numéro 13.

Terrain électoral. Depuis déjà près d'un mois, une alliance conjoncturelle, formée des 11 candidats à l'élection présidentielle, n'a cessé de revendiquer le respect de la loi et la restauration de l'Etat de droit.

Pour eux, cela devrait commencer par l'assainissement du processus électoral.

Le Collectif veut la refonte de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la mise en place de la Cour Électorale Spéciale et l'annulation de la candidature d'Andry Rajoelina qui n'a plus la nationalité malgache selon les 11 candidats.

Des sujets que Siteny Randrianasoloniaiko veut aborder lors de cet éventuel face-à-face avec Andry Rajoelina. Reste à savoir si celui-ci acceptera de relever le défi.

D'autant plus qu'il est déjà en campagne et qu'il a déjà apporté des éclaircissements par rapport à tous ces points.

Siteny Randrianasoloniaiko indique par ailleurs qu'il n'a pas peur d'affronter Andry Rajoelina sur le terrain électoral et qu'il s'est déjà préparé pour cela.

« Il faut que Andry Rajoelina arrête de dire que les 11 candidats ont peur de l'élection. Siteny Randrianasoloniaiko est prêt à affronter Andry Rajoelina », a-t-il enchaîné.

Champion

Depuis le début de cette année électorale, les deux camps, même s'ils appartenaient autrefois à la même famille politique, se livrent une bataille à distance. Ils se rendent coup pour coup. « Andry Rajoelina ne sait faire que me copier.Je suis 6ème dan de judo, et on lui a attribué également la 6ème dan en karaté. Je suis champion et il se fait passer aussi pour un champion. Je n'ai pas peur de faire un face-à-face avec lui. Peut-être que c'est pour cela que j'ai pu tirer ce numéro 13 », a fait entendre le président de l'Union africaine de Judo avant d'indiquer aux journalistes qu' « il ne faut laisser aucune chance à Andry Rajoelina de briguer un autre mandat et de continuer à détruire le pays ».

L'entrée de Siteny Randrianasoloniaiko en campagne constitue un tournant dans cette campagne électorale marquée par le bras de fer entre le Collectif des candidats qui refuse de participer à l'élection avec les conditions actuelles et le candidat numéro 3 qui joue son va-tout pour reconquérir le pouvoir suprême.

Moyen. La compétition entre les deux challengers est donc officiellement lancée.

Et comme il fallait s'y attendre, elle est déjà engagée sur tous les fronts.

Ces deux écuries disposent de moyens matériels importants et d'un véritable trésor de guerre afin de séduire les électeurs.

Si le président sortant a déjà mobilisé tout son arsenal électoral : avions légers, hélicoptères ; Behozatse s'est également équipé d'un avion léger et de deux hélicoptères.

Entre « orange » et « citron », cette bataille ne se limitera pas à ce face-à-face que tout le monde attend avec impatience, elle sera surtout une course sur le nombre d'artistes à déployer et de stades remplis et à remplir.

Quoi qu'il en soit, si le stade Rabemanajara était noir de monde ce samedi lors de la campagne d'Andry Rajoelina, à Vohemar, pour son premier déplacement dans le cadre de la campagne élecorale, Siteny Randrianasoloniaiko a aussi été accueilli par une foule en liesse dans un stade plein à craquer.

En tout cas, ce revirement brusque mais prévisible de Behozatse n'est pas du goût de tout le monde et beaucoup commencent déjà à dire que le « citron » et l'« orange » sont de la même espèce.