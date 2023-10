Angola: Malanje a produit plus d'un million de tonnes de manioc en 2022

Malanje (Angola) — Un million 796 mille 446 tonnes de manioc ont été produites à Malanje, au cours de la campagne agricole 2022/2023, contribuant à l'alimentation des citoyens.

En outre, la production comprend également 157 mille 674 tonnes de maïs, 17 mille 256 tonnes de haricots, 5 mille 700 tonnes de soja et 6 mille 341 tonnes de riz.

L'information a été donnée par le gouverneur provincial par intérim de Malanje, Angelino Quissonde, à l'occasion de l'ouverture de l'année agricole 2023/2024, faite par le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, dans la municipalité de Luquembo.

Selon le responsable, ces chiffres représentent une augmentation de la production, par rapport aux récoltes précédentes, grâce à la relance de la production de riz et de céréales, ainsi qu'au soutien de l'Exécutif, incarné dans les moyens agricoles et les semences pour assister les secteurs familial et entrepreneurial.

Selon lui, malgré les quantités réalisées, il est urgent d'augmenter toujours plus les niveaux de production, ce qui nécessite des efforts de la part des producteurs et des incitations de l'État pour les entrepreneurs, c'est pourquoi 200 tonnes de semences de riz et une quantité égale d'engrais composés et 400 tonnes d'engrais simples sont disponibles cette année pour distribuer aux agriculteurs.

D'autre part, Angelino Quissonde a reconnu qu'il existe des déficits dans la fourniture de services et dans la mécanisation agricole, mais des efforts sont déployés pour aider les producteurs à surmonter ce problème.

Il a ajouté que, dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, il est prévu de soutenir 16 mille 814 familles, avec des instruments et des semences, et de soutenir socialement et économiquement 356 ex-militaires, dans les quatorze municipalités de Malanje.

Sur ce cadre, a-t-il dit, 1.667 hectares mécanisés sont en cours de préparation pour les familles paysannes de la province pour la production de manioc, de riz, de haricots et de maïs, ainsi que 35 porcheries et 37 bergeries seront construites pour la reproduction.

L'ouverture de l'année agricole s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Assis, qui a souligné à l'occasion le potentiel agricole de Malanje et les niveaux de production que le pays a atteinte grâce aux investissements de l'Exécutif.

L'activité a été marquée par l'inauguration d'une Station de Développement Agraire (EDA), la distribution d'intrants agricoles à une coopérative agricole et l'ouverture d'une foire agricole et lancement des semis pour la période 2023/2024, dirigée par le Ministre d'État chargé de la Coordination économique.