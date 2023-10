Angola: Cabinda - Le gouvernement va privatiser sept unités industrielles

Cabinda (Angola) — Sept unités industrielles de Cabinda seront privatisées par le Gouvernement, par le biais d'appels d'offres publics sous forme de cession d'actifs.

Il s'agit de l'entrepôt Chibodo, du complexe de Froid de Cabinda - Pêche, de la céramique de Sassa Zau, du moulin à farine de blé de Cabinda et de trois magasins Poupa-La.

Une délégation de l'Institut national de gestion des actifs et des participations (IGAPE) s'est rendue à Cabinda en fin de semaine et a consulté les hommes d'affaires locaux sur les actifs à privatiser dans la province.

Lors des visites aux unités susmentionnées, le vice-gouverneur de Cabinda pour le secteur économique, Macário Romão Lembe, a déclaré que la volonté du gouvernement était de personnaliser les projets.

Il a encouragé les hommes d'affaires du Cabinda à investir dans ces industries, dans le but d'augmenter la capacité productive du pays et de permettre que la production devienne une réalité, dans le but d'approvisionner les marchés nationaux.

"Grâce à ces industries, nous pouvons créer davantage d'emplois, renforçant ainsi l'économie du pays", a-t-il souligné.

Ces entreprises sont paralysées depuis des décennies.

Pour le délégué provincial aux Finances, Daniel Condé, le secteur travaille sur le processus de privatisation des actifs de l'État, dans le cadre de l'arrêté présidentiel récemment publié sur la privatisation des actifs de l'État.

L'arrêté présidentiel n° 232/23 du 2 octobre, publié sur le portail du gouvernement, précise que la vente des actifs fait partie du programme de privatisation - PROPRIV 2023-2026, compte tenu de la nécessité de son achèvement.

Il indique également que le Ministre des Finances est habilité, avec pouvoir de subdélégation, à accomplir les actes de décision et d'approbation de contrôle, ainsi qu'à vérifier la validité et la légalité de tous les actes accomplis dans le cadre de cette procédure, y compris l'exécution et la signature des contrats.