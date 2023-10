Angola: L'Assemblée de l'UIP commence ce lundi

Luanda — La 147ème Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire (UIP) s'ouvre ce lundi (23), dans la Baie de Luanda, avec l'accent mis sur la promotion de la paix et de la démocratie.

Les travaux techniques du plus grand événement interparlementaire se dérouleront au Palais de l'Assemblée nationale, qui devient "la capitale législative du monde", jusqu'à vendredi (27).

Des dizaines de délégations du monde entier sont déjà sur la scène de l'événement, ce qui représente une opportunité pour des centaines de députés de tracer la voie vers la paix et une démocratisation effective des pays.

La réunion, dont les travaux techniques se déroulent depuis dimanche, avec la tenue des rencontres préliminaires de divers organes, tels que le Groupe de partenariat du Genre, la Commission des droits de l'homme des parlementaires, le Forum des femmes parlementaires de l'UIP et du Groupe Géopolitique de la SADC, prévoit un vaste agenda et des débats sur des sujets d'actualité internationale brûlants.

Les participants analyseront également, à travers les trois Commissions permanentes de l'UIP, des sujets tels que les « partenariats pour l'action climatique », la promotion de l'accès à une énergie verte abordable et la garantie de l'innovation, de la responsabilité et de l'équité (Commission permanente du développement durable).

%

De même, ils discuteront des préparatifs de la réunion parlementaire de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), prévue aux Émirats arabes unis.

La Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme discutera du thème de la « traite dans les orphelinats » et du rôle des parlements dans la réduction des dommages.

La Commission permanente des Affaires des Nations Unies tiendra des tables rondes sur la présence de l'ONU sur le terrain pour soutenir le développement national, dans le cas de l'Angola, ainsi que sur la question de l'égalité des sexes à l'Assemblée générale des Nations Unies.

La réforme du Conseil de sécurité vers un régime multilatéral plus fort sera également débattue.

Intonation pour la première de l'hymne de l'UIP

Lors de cet événement, qui rassemble plus d'un millier de députés du monde entier, parmi lesquels certains présidents des 179 parlements de l'organisation, l'Angola aura le privilège de créer l'hymne de l'UIP, qui sera chanté par l'orchestre symphonique Kaposoka.

Élection du nouveau président de l'UIP

Lors de la 147ème Assemblée de l'UIP, le 31ème président de l'organisation sera élu pour remplacer le député portugais Duarte Pacheco. Quatre femmes issues de parlements africains se présentent aux élections pour un mandat de trois ans.

Il s'agit d'Adji Diarra Mergane Kanouté, du Sénégal, Catherine Gotani Hara, du Malawi, Tulia Ackson, de la Tanzanie, et Marwa Abdibashir Hagi, de la Somalie.

C'est la première fois dans l'histoire de l'organisation qu'une élection aura lieu avec uniquement des candidates féminines et toutes issues du continent africain.

"C'est un droit qui nous aide, nous sommes dans un "siècle de la femme", c'était au tour de l'Afrique d'élire une femme et ces quatre candidates ont émergé. C'était naturel. L'une des candidates est actuellement membre du comité exécutif de l'UIP", a révélé la porte-parole de l'événement, Idalina Valente.

En 2021, Duarte Pacheco remplace la Mexicaine Gabriela Cuevas Barron, au terme de son mandat de trois ans. Au cours des 25 dernières années, ce poste a été occupé par des députés de pays tels que l'Égypte, l'Espagne, l'Inde, le Chili, l'Italie, la Namibie, le Maroc, le Bangladesh et le Mexique.

Adhésion des Bahamas

Lors de la réunion de Luanda, les membres de l'Union Interparlementaire (UIP) pourront délibérer sur l'adhésion des Bahamas, en tant que 180ème parlement-membre de l'organisation.

Situé dans l'Atlantique Nord, l'archipel des Bahamas est composé d'environ sept cents îles, dont une trentaine seulement sont habitées. D'une superficie totale de 13 949 km², ses principaux voisins sont les États-Unis et Cuba. Ses voisins sont également Haïti et Turkis et Caicós, tous deux au sud-est.

Tous les organes directeurs de l'Union interparlementaire (UIP) se réuniront en personne dans la capitale angolaise, Luanda.

L'Assemblée, dont les travaux seront dirigés par Carolina Cerqueira, en tant que présidente du Parlement angolais, pays hôte, adoptera plusieurs résolutions, en mettant l'accent sur "la traite dans les orphelinats : le rôle des parlements dans la réduction des dommages".

L'avant-dernière journée de l'événement (mercredi) est réservée au deuxième Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent, avec un accent particulier sur la détérioration de la situation sécuritaire en Afrique, au Sahel.

L'Angola est membre de l'UIP depuis 1986 et est le deuxième pays lusophone à organiser un événement de cette ampleur, après le Brésil, il y a 60 ans.

La 146ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) s'est tenue du 11 au 15 mars dernier, à Manama, capitale du Bahreïn.

Fondée en 1889, à l'initiative de l'Anglais William Randal Cremer et du Français Frédéric Passy, l'UIP est l'une des plus anciennes organisations politiques au monde et compte actuellement plus de 46 000 députés issus de 179 parlements nationaux, promouvant la paix et la démocratie.

Il s'agit d'un centre de dialogue et de diplomatie parlementaire entre les législateurs représentant tous les systèmes politiques et les principales idéologies politiques au niveau mondial, constituant une plateforme unique d'observation des opinions et tendances politiques dans le monde.

L'UIP est le principal interlocuteur parlementaire de l'ONU et porte la voix des parlements dans les processus décisionnels de l'ONU, en présentant régulièrement ses résolutions à l'Assemblée générale, en faisant des déclarations, en participant aux débats et en organisant des réunions parlementaires sur les principaux thèmes de l'agenda de l'ONU.

En reconnaissance de ce rôle important, les Nations Unies lui ont accordé en 2002 le statut d'observateur permanent.