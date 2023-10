Egypte: Carolina Cerqueira reçoit une invitation à visiter l'Egypte

Luanda — Le président du Parlement égyptien, Hanfy Elgbaly, a invité dimanche, à Luanda, son homologue angolaise, Carolina Cerqueira, à effectuer une visite de travail en Egypte, dans le cadre du renforcement des relations entre les deux parlements.

Le leader du parlement égyptien a donné cette information, à la presse, à l'issue d'une audience que lui a accordée la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

Hanfy Elgbaly, qui se trouve à Luanda pour participer à la 147ème Assemblée Générale de l'Union Interparlementaire (UIP), a déclaré qu'il avait également discuté avec son interlocutrice des aspects liés à la coopération économique et politique entre les deux pays.

Il a félicité l'Angola pour l'organisation de cet événement, espérant que cette magnifique rencontre sera couronnée de succès, soulignant que l'Assemblée générale de l'UIP, entre autres questions, doit aborder en profondeur la promotion de la paix et de la démocratie dans le monde.

"Il y a de nombreux conflits dans le monde, c'est pourquoi il est important que nous parlions de paix et de justice, car la paix est un élément essentiel dans le monde dans lequel nous vivons", a-t-il rappelé.

La 147ème Assemblée générale de l'Union Interparlementaire (UIP) s'ouvre ce lundi (23), dans la Baie Marginale de Luanda, avec le thème central "Action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions fortes".

Relations Angola/Egypte

Les relations de coopération politico-diplomatique entre les deux pays ont été officialisées le 26 mars 1987, avec la signature, à Luanda, de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique.

L'Angola et l'Égypte manifestent un grand intérêt pour accroître la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle, l'énergie et l'eau, la banque et la finance, l'agriculture et la pêche.

Les deux pays préparent également la première session de la Commission bilatérale, qui devra évaluer la coopération et établir le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques en vigueur.

La réunion de la Commission bilatérale identifiera de nouveaux domaines de coopération, en tenant compte du potentiel de l'Angola et de l'Égypte.

Les entreprises égyptiennes ont été parmi les premières à apporter un "soutien important" au programme de l'exécutif angolais de lutte contre le Covid-19, en fournissant divers équipements de biosécurité, des consommables hospitaliers et une valeur de deux cent (200) millions de kwanzas.