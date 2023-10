Ile Maurice: Jean Lindsay Dhookit remporte le Prix de poésie Edouard Maunick

Le lauréat de la quatrième édition du Prix poésie Edouard Maunick 2022-2023, qui avait pour thème «Demain, Mon Île», est connu. Il s'agit de Jean Lindsay Dhookit pour son poème en kreol morisien intitulé «Demin pa pou twa». Le jury, composé des auteurs Shenaz Patel et Kavinien Karupudayyan et présidé par Ananda Devi, a aussi remis des mentions spéciales à Adil Aboobakar pour son poème The Coil Spring, Varsha Gujadhur pour son œuvre La Fourmilière et à Amit Parmessur pour son poème La Roche qui pleure.

La cérémonie de remise des prix s'est tenue vendredi au Labourdonnais Waterfront Hotel devant un parterre d'invités, dont Cassam Uteem, l'ex-président de la République de Maurice et Françoise Guinchard, la compagne de feu Edouard Maunick. Dans son discours, Rama Poonoosamy, directeur d'Immedia, agence organisatrice de ce prix, a souligné avoir reçu «un total de près de 900 poèmes pour ces quatre éditions». Cette quatrième édition a enregistré une participation de 100 Mauriciens d'ici et d'ailleurs, avec 185 poèmes, dont 92 en français, 55 en anglais, 36 en kreol morisien et deux poèmes trilingues. Le concours était ouvert aux Mauriciens résidant à Maurice et à l'étranger, sans limite d'âge, et le poème devait être rédigé en français, anglais ou kreol morisien.