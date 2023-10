Maroc: Crédit Agricole du Maroc - Signature de 4 conventions avec l'AZIAN, la FNS, l'AMMG et l'APIC

Casablanca — Le groupe Crédit agricole du Maroc (GCAM) a signé, jeudi dernier à Casablanca, quatre conventions de partenariat avec l'Association de la Zone Industrielle d'Ain Sebaâ Hay Mohammadi (AZIAN), la Fédération Nationale de la Santé (FNS), l'Association Marocaine du Médicament Générique (AMMG) et l'Association Professionnelle des Industries Céramiques (APIC).

Grâce à ces conventions, les adhérents de ces associations, ainsi que leurs salariés, bénéficieront d'offres de financement spécifiques adaptées par le GCAM à leurs différents besoins avec des conditions tarifaires avantageuses sur ses produits de financements et ses services bancaires, indique un communiqué du groupe.

Le GCAM confirme ainsi son engagement volontariste et ferme pour le développement du tissu économique du pays et l'accompagnement de toutes ses composantes à travers des financements adaptés de toutes les entreprises y opérant.

Créée en 2016, l'AZIAN vise à donner une nouvelle impulsion de développement et représenter l'ensemble des acteurs économiques de la zone industrielle la plus ancienne du Maroc. La zone industrielle, qui a fêté ses 100 ans en 2020, contribue à hauteur de 46% de la production industrielle nationale et emploie 42 % de la main d'oeuvre de la région du Grand Casablanca-Settat.

De son côté, l'AMMG, créée en 2010, représente les fabricants de produits pharmaceutiques génériques. Elle joue un rôle indispensable dans le système de santé au Maroc et dans la sphère macro-économique du pays en offrant des solutions alternatives sûres, efficaces et à la portée du malade marocain.

Cette association regroupe actuellement une dizaine d'entreprises industrielles marocaines opérant dans ce marché et qui réalisent un chiffre d'affaires de 2 milliards de dirhams (MMDH) et emploient plus de 1.500 emplois directs.

L'industrie des médicaments génériques représente plus du tiers en volume et en valeur du marché pharmaceutique national général, estimé à plus de 15 milliards de dirhams (MMDH) de chiffre d'affaires.

Concernant l'APIC, qui a été créée depuis plus de vingt-cinq ans, elle regroupe la quasi-totalité des industriels opérant dans le secteur céramique avec une capacité de production annuelle de 100 millions de m². L'association est actuellement constituée de 11 entreprises industrielles fabriquant des carreaux céramiques et du sanitaire.

L'industrie céramique marocaine se place parmi les 21 premiers producteurs mondiaux, répond largement à la demande locale et réalise un chiffre d'affaires qui dépasse 3,5 MMDH par an.

Pour ce qui est de la FNS, qui a été créée il y a plus de 2 ans, elle a réussi à fédérer toutes les filières de la santé, industrie et services.

Elle regroupe la majorité des acteurs de la santé (100% de l'industrie pharmaceutique, plus de 80% de l'industrie des dispositifs médicaux, 90% des cliniques, 80% des laboratoires de biologie médicale, 100% des grossistes, etc).

Cette fédération représente un poids économique très important en termes de création de valeur ajoutée, d'emplois, d'investissements.