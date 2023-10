Nigeria: Cinéma - «The Black Book», le film nigérian qui cartonne sur Netflix

The Black Book, thriller d'action, produit et réalisé par Editi Effiong bat des records d'audience sur la plateforme payante Netflix. Un mois après sa sortie, le film se classe parmi les dix meilleurs titres visionnés dans 69 pays. Un succès qui traduit la montée en puissance internationale de Nollywood.

Lorsque Paul Edima, tueur repenti devenu pasteur convaincu, apprend que son fils soupçonné à tort d'un crime a été abattu, il se met en quête des assassins. Une plongée dans les bas-fonds de la police qui l'amène directement jusqu'au commanditaire, un général dont Edima avait été autrefois l'un des hommes de mains.

Complot, vengeance, violence, The Black Book, produit et réalisé par Editi Effiong, est un thriller spectaculaire qui a captivé dès sa sortie cinq millions et demi de spectateurs en deux jours sur Netflix et qui depuis trois semaines s'est incrusté dans le top 10 mondial de la plateforme. Seul Living in Bondage, autre film nigérian sorti en 2022 a fait mieux.

Montée en gamme

The Black Book a coûté un million de dollars. Financé, produit, réalisé et joué à 100% par des Nigérians, le film traduit la montée en gamme de Nollywood (l'industrie cinématographique nigériane). Avec 2 000 productions annuelles, Nollywood est florissante, mais encore considérée comme qualitativement plus faible que les productions européennes, américaines et asiatiques. Un jugement qu'il faudra peut-être bientôt réviser. Netflix l'a d'ores et déjà compris. La plateforme multiplie les productions et les coproductions au Nigeria et plus largement en Afrique.