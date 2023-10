Cote d'Ivoire: Environnement et Développement durable - Jean-Luc Assi passe le flambeau à Jacques Assahoré Konan

La cérémonie de passation de charges au ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, entre le ministre sortant Jean-Luc Assi et le ministre entrant Jacques Assahoré Konan, a eu lieu le vendredi 20 octobre 2023, au 10e étage de la Tour D, sis à Abidjan-Plateau, sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement, Charlemagne Roger Dah. Le ministre sortant, Jean-Luc Assi, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en lui au cours des deux dernières années. Ses remerciements se sont également étendus à tous les membres de l’ancien gouvernement Patrick Achi pour leur contribution à l’accomplissement de sa mission. En effet, la période de son exercice ministériel a été marquée par des réalisations significatives rendues possibles grâce au travail acharné du personnel et des collaborateurs du MINEDD, à qui il a également adressé ses vifs remerciements.

Au nombre des résultats obtenus, figurent l'adoption du nouveau Code de l'Environnement par le Parlement le 1er juin 2023, dans l'attente des discussions du Sénat, la dépollution des Lacs de Yamoussoukro et l'organisation réussie de la COP 15 sur la lutte contre la désertification. Cette dernière cérémonie a donné lieu à l'adoption du "Abidjan Legacy Program". En plus de ces jalons majeurs de son mandat, le document de passation de charges détaille ces réalisations ainsi que les autres projets et dossiers importants. Jean-Luc Assi a aussi exprimé sa conviction que son successeur, Jacques Assahoré Konan, nommé à la tête du ministère désormais étendu à la Transition écologique, contribuera à l'effort continu de positionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des Etats engagés vers la transition écologique, la lutte contre les changements climatiques. Il achevé son propos en réitérant sa disponibilité à servir son pays, la Côte d'Ivoire, et en adressant ses remerciements chaleureux au nouveau ministre, ainsi qu'à toutes les personnes présentes.

Prenant la parole, le ministre entrant a exprimé sa gratitude au Président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui et ses remerciements au Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, pour avoir porté son choix sur sa personne. Il a ensuite félicité son prédécesseur et tout le personnel du Ministère pour l’immense travail abattu.« Je m’engage aujourd’hui à poursuivre ces différents chantiers afin de contribuer à la protection de l’environnement, à la promotion du développement durable et à instaurer une véritable transition écologique dans notre pays », a-t-il affirmé.

Bamba Moussa