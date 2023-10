Gabon: Contributions du mouvement citoyen « intelligence collective pour la démocratie participative » (icod) ayant pris part aux élections locales d'aout 2023

Le Gabon est dans un Processus de Transition depuis le 30 août 2023, date de la prise de pouvoir par les militaires.

Depuis lors, nous assistons à la mise en oeuvre d'un processus de restauration des Institutions conformément à la Charte de la Transition.

Il s'agit notamment de :

La prestation de serment du Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le 4 septembre 2023 ;

La mise en place progressive des Institutions :

Le Conseil National de la Restauration des Institutions ;

le Gouvernement de transition ;

la Cour Constitutionnelle de transition ;

le Parlement de transition et prochainement le Conseil Économique Social et Environnemental de transition, avec une dose d'inclusion des Femmes, des jeunes, des Personnes vivant avec un Handicap, des Peuples Autochtones, des Religieux et Traditionalistes ;

Des Actions fortes en matière de Gouvernance sociale dans les domaines de la Santé, de l'Éducation, de l'accès à l'Eau et l'Électricité, des routes etc. ;

La réduction du train de vie de l'État avec pour signaux forts le renoncement de son traitement de Président de la République et la réduction des émoluments et autres avantages des parlementaires ;

Démarrage du processus du Dialogue National avec le recueil des contributions de tous les citoyens ;

%

Visites de travail dans les pays de la sous région ;

Dialogue avec les forces vives de la Nation ;

Dialogue avec les Diplomates ; Pour ne citer que ces avancées.

Tout en félicitant le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) quant à ces signaux forts de l'avancée du processus, nous formulons les propositions suivantes, pour maintenir le capital confiance des citoyens, gage de réussite de la Transition. Si les Élections sont les déclencheurs, les causes profondes de cette crise sont essentiellement d'ordre Économique, Social et Culturel.

D'où la nécessité d'une gestion holistique de ladite crise avec un accent sur l'accès aux services sociaux de base et la Participation Citoyenne.

A cet effet, contributions sont les suivantes :

I. Mesures de confiance/Gouvernance sociale

1. Prendre des mesures d'urgence en matière des filets sociaux notamment pour l'alimentation des familles vivant dans l'extrême pauvreté (en instituant par ex : Bons d'achats...). Car disons le, le taux de pauvreté au Gabon est à près de 50% ;

2. Démarrer les activités de la Zone Agricole Spéciale et autres projets agricoles pour accroître l'offre de production alimentaire locale et créer des emplois ;

3. Mettre en place un Fond d'Autonomisation Économique ;

4. Assainir les finances Publiques en mettant en place des mécanismes d'auto évaluation ;

5. Rendre effective la gratuité de la santé en éliminant les frais accessoires exigés aux

détenteurs de la CNAMGS (Ambulance, examens, scanners...) ;

6. Assainir les quartiers et ouvrir les voies secondaires en béton et pavés, avec la contribution

du génie militaire ;

7. OctroyerdesParcellesauxgabonaisavecundispositifdescréditssolderemboursableet

des prêts bancaires à des taux moins onéreux ;

8. Rendre effectif le paiement des retraites des agents du public.

II. Organisation dialogue national

Il s'agit avant tout d'un processus de Consolidation de la Paix et de Cohésion sociale. Il est question de restaurer la confiance entre les citoyens et les futures Institutions.

A cet effet, nous proposons de :

1. Mettre en place une Équipe nationale de Médiation multi_acteurs avec à sa tête un Médiateur ou facilitateur ;

2. S'inspirer des Normes, Méthodologie et Outils internationaux pour une meilleure compréhension de tous et la crédibilité internationale dudit processus ;

Cela passe par :

- L'Élaboration des Termes de référence du dialogue national ;

- L Évaluation du coût du processus ;

- La mise en place d'une stratégie de Mobilisation des financements ;

- La mise en place d'une stratégie de communication adaptée aux enjeux.

3. Organiser la Mobilisation citoyenne tout au long du processus en termes de participation selon les cibles, les lieux, les objectifs visés et les résultats attendus ;

4. Réduire le délai de préparation jugé trop long et qui présente des risques de lassitude des populations, au regard des attentes imminentes de celles-ci, menaçant ainsi la Paix recherchée ;

5. Mettre en place des caravanes de proximité qui auront pour mission d'aller au contact des populations de l'arrière pays pour informer, sensibiliser et écouter ;

6. Ouvrirdesantennessurtoutel'étendueduterritoirenationaleavecdeséquipesformées pour recueillir et transmettre les contributions de tous les citoyens ;

7. Mettreenplaceunecommunicationrégulière,efficace,accessibleetcompréhensiblepar tous.

Unis dans la concorde, pour bâtir l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons.

Je vous remercie.