Congo-Kinshasa: Vie des partis - Un séminaire pour redynamiser la Fédération PCT-Europe

Réunis dans la Salle Verte de l'amabassade du Congo en France, les représentants de la Fédération PCT-Europe ont jeté les bases d'un "renforcement des capacités opérationnelles" et "rassurer les militants".

Une "stratégie de la gouvernance fédérale" sera mise en place.

Un an après sa mise en place l'année dernière, pour ce séminaire qui a rassemblé les instances dirigeantes de la Fédération PCT-Europe et l'aréopage des membres du parti, sympathisants et militants, le samedi 21 octobre, de 9h à 17h, il est ressorti, de la part des participants, des propos unanimes relatant un grand moment de la vie militante ayant permis l'aboutissement des fondements de la mise en place de la stratégie de la gouvernance fédérale.

Au total, arborant le sens du collectif, une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Dans son mot d'ouverture, le président fédéral, Guy Anatole Elenga, avec " un immense plaisir et une grande conviction", a inauguré cette session du séminaire exceptionnel dédié à la redynamisation de la Fédération Pct-Europe.

« Notre engagement vis-àvis de la cause que nous défendons est ce qui nous unit et nous donne la force de surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin », a-t-il afiirmé en soulignant la responsabilité de son bureau envers les membres et la communauté des Congolais de France et de l'Europe.

Et d'ajouter que : « la Fédération PCT-Europe est le coeur battant de notre parti en Europe ».

Au programme, les participants ont travaillé sur trois ateliers, à savoir : "l'animation du parti à la base", " le lien entre sécrétariat fédéral et la base fédérale" et " la stratégie globale de communication".

Après avoir remercié les séminaristes pour leur engagement, leur passion et leur contribution, Guy Anatole Elenga a clos la rencontre en ces termes : « Puissions-nous tous être des architectes de l'avenir, forger des lendemains plus justes, plus équitables et plus prospères...Je déclare ce séminaire politique clôturé mais que le dialogue et l'action survivent pour construire un avenir meilleur ».

À l'issue des travaux, les séminaristes ont confié leur commune volonté de travailler ensemble en appui des stratégies concrètes élaborées, avec des plans d'action clairs et des initiatives participatives inovantes qui fonctionneront avec des référents répartis dans un nouveau découpage en cinq comités de l'Ile-de-France jusqu'à la France profonde.

« Pour la première fois, nous avons travaillé main dans la main à la hauteur des attentes suscitées par notre parti de façon à faire de la Fédération PCT-Europe une vraie force de proposition depuis l'étranger », s'est exprimée Léa Mokoko, secrétaire fédérale, chargée de la condition féminine, ayant lu au préalable la motion de "soutien" dédiée à Denis Sassou N'Guesso, "bâtisseur infatigable et apôtre de l'environnement et du développement durable".

Une autre motion "de confiance" a été adressée au Secrétaire général du PCT, Pierre Moussa.