Congo-Brazzaville: Des mesures d'appoint pour arrêter définitivement la violence à l'école !

A première vue, la mesure sur l'uniformisation du vestimentaire scolaire entre l'enseignement technique et l'enseignement général cette année est en train de produire ses effets. Mais il y a déjà quelques timides velléités de la part des élèves turbulents qui disent clairement que, même si l'uniforme scolaire s'est généralisé, la chose n'a pas encore été éradiquée totalement. Ces velléités chuchotées par des élèves incorrigibles et indisciplinés devraient pousser à imaginer d'autres mesures d'appoint pour vite tuer « l'embryon » dans l'oeuf afin que cette nouvelle année scolaire 2023-2024 ne soit pas perturbée comme les années antérieures.

Sans langue de bois, cette solution n'est pas un remède miracle vu que ces élèves indisciplinés et insupportables des différentes écoles se connaissent entre eux. Et comme il faut battre le fer quand il est chaud, il serait raisonnable d'envisager d'autres mesures d'appoint plus coercitives, notamment des postes de polices avancés au sein et à proximité des établissements scolaires qui se sont distingués en mal par le passé.

Que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, ces bagarres rangées entre élèves dans des écoles ont causé beaucoup du tort d'une part aux paisibles élèves et d'autre part à certains enseignants et responsables desdites écoles. Mais cette solution d'uniformisation de la tenue, disons-le sans gang, n'est pas une solution miracle qui mettra définitivement fin à ces bagarres rangées aux conséquences déplorables entre des élèves dans des écoles, donc imaginons maintenant-là sans plus tarder des stratégies d'appoint pour donner plus de force à cette mesure.

Nous éviterons pour le moment de citer certaines écoles dont cette « velléité » de la reprise des bagarres rangées est palpable. Mais l'alerte est là : « Même si on nous oblige à porter le même uniforme, nous nous connaissons », propos très dangereux d'un élève à un enseignant. Et c'est déjà là, comme disent des météorologues, un nuage qui pourrait annoncer une intempérie future, gare à ce propos ! A peine trois semaines que l'école vient de rouvrir ses portes, certains élèves mal intentionnés commencent déjà à annoncer les couleurs avec des propos frustrants de ce genre. Et ce que l'on ne dit pas, ces bagarres rangées sont des occasions perturbatrices qui favoriseraient la baisse du niveau scolaire et des pourcentages d'admission au rabais lors des examens d'Etat.

Des mesures d'appoint du genre, l'ouverture des postes de police avancés au sein de ces établissements, surtout ceux qui se sont déjà distingués en mal, et aussi à quelques centaines de mètres de ces établissements, au lieu que des véhicules de patrouille n'arrivent que quand il y a déjà pagaille, désordre, bagarre, agitation et jets de projectiles. Il est encore temps que ces mesures d'appoint arrivent pour la prévention.

Oui, il est peut-être trop tard d'envisager pour cette année scolaire qui venait de commencer des éloignements de ces écoles qui se sont fait remarquer en mal par le passé. Dans l'avenir, il serait aussi judicieux comme le souhaitent de nombreux parents et enseignants de procéder à la délocalisation de certains lycées pour remplacer une école primaire. On ne voit pas comment un lycéen pourrait se permettre de se battre avec un gamin du primaire. Ce qui est vrai, en plus de l'instruction et de l'éducation, l'école doit être un milieu d'apprendre le « vivre ensemble » et non une jungle.