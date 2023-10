Afrique: Culpac - Dominique Khonde au Parlement européen

Le directeur général de l'ONG international Conseil universel pour la paix des nations et de continents (Culpac), Daniel Santu Biko, accompagné de son conseiller diplomatique Patrice Salaga, a fait, le 20 octobre, au siège de cette instance à Kinshasa, la restitution du dernier périple de la délégation du Culpac en Europe.

L'essentiel de la mission du Culpac sur le vieux concerne la réception accordée au ministre universel de la paix du Culpac, Dominique Khonde Mpolo, et son épouse la servante universelle de la paix, Marceline Safala, par la députée européenne Maxette Pirbakas.

Accompagné de son directeur de cabinet john Ilondo Naza, du directeur général du Culpac, Dominique Mpolo, apôtre de l'église Liloba ya Nzambe, a donc été reçu, le 9 octobre, au Parlement Européen à Bruxelles, conformément aux résolutions du Culpac sur la Conférence de la paix universelle tenue du 5 au 6 septembre 2018 à Bruxelles.

La délégation du Culpac est passée au Vox Box du Parlement européen, cadre d'expression libre et démocratique, dans son programme « Moment d'espoir sur la paix et les droits humains » où différentes personnalités ont donné des messages forts pour interpeller l'Union européenne en particulier et la communauté internationale en général afin de s'ingénier efficacement pour le renforcement et le rétablissement de la paix au regard des guerres et divers foyers de tension armée qui se mondialise, ainsi que le respect des droits et valeurs humains pour la dignité de toute personne sans aucune distinction afin de favoriser le vivre ensemble et l'harmonie entre les peuples et les nations. Ledit programme a été modéré par Frank Schwalba Hot, fondateur du parti Vert en Allemagne et ancien député européen.

Plaidoyer pour la paix au Vox Box

Prenant la parole au Vox Box, le directeur général du Daniel Santu Biko avait saisi l'occasion pour « lancer l'appel du Culpac à toute personne, sans aucune discrimination, d'avoir l'amour et vivre en harmonie avec les autres afin de favoriser, promouvoir, renforcer, consolider et rétablir la paix, en vue de la stabilité sur le plan national et international, respectant aussi les droits des autres, car il est indéniable que sans la paix et des droits et valeurs humains, rien de bon, ni de durable sur tous les plans et dans n'importe quel domaine ne pourrait se faire dans nos nations ou continents ».

Le ministre universel pour la paix Dominique Khonde s'était aussi exprimé en ces termes : « Mon émotion positive est grande pour cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui dans ce cadre européen de Vox Box pour donner ma modeste réflexion sur l'espérance de la paix et les droits humains en ce moment très compliqué et difficile que traverse notre planète où des conflits armés, des guerres, la famine, la pauvreté et la misère, l'exode sans oublier le réchauffement climatique avec tous ces dégâts tragiques et incalculables qui assombrissent la paix et la vie humaine dans tous nos continents. Mais gardons espoir, car la paix est très précieuse et une nécessité pour la vie de l'humanité... ».

Et d'ajouter : « Dans ma mission de ministre universel pour la paix, je me donne comme priorité de chaque jour : la promotion et le renforcement de la paix, le respect des droits de toute personne, spécialement le droit de la femme et de la minorité pour un monde équitable, la protection des animaux et de l'environnement. Ma mission n'est pas politique, mais elle est humanitaire... Je viens de la République démocratique du Congo, ce grand pays qui reprend doucement pour l'Etat de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté du président Félix Tshisekedi, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple... ».

Invitée à Kinshasa début juillet, la député européenne Maxette Pirbakas s'était rappelé ce moment inoubliable, avant de dresser un tableau sombre de la situation de la paix menacée dans le monde. Elle avait évoqué la guerre en Ukraine, la situation d'insécurité dans l'est du Congo, le retour des hostilités entre Israël et la Palestine, l'insécurité causé par des bandes en Haïti où l'ONU a annoncé la mise en place d'une force d'appoint avec 2000 hommes supplémentaires. Elle s'était dit honoré de recevoir Dominique Khonde : « ... Je m'honore de toujours soutenir le Culpac et ses initiatives. C'est aussi pour cela que j'ai souhaité recevoir sa Grandeur Dominique Khonde Mpolo au Parlement européen, car il est un homme dont la très grande influence est bénéfique à l'Afrique francophone ... ».