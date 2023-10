Burkina Faso: La 20ème édition de la Semaine nationale de la citoyenneté lancée

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, Garde des sceaux, Rodrigue Bayala a officiellement lancé ce lundi 23 octobre 2023 à Ouagadougou, les activités de la 20è édition de la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC).

Cette 20ème édition se tient du 23 au 27 octobre sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national ».

L'objectif visé à travers cette activité est d'amener les populations à s'approprier et à assumer l'identité burkinabè mais aussi rappeler la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la valeur de cette identité, comme socle de la consolidation de la souveraineté et du développement économique, social et culturel du pays, selon Rodrigue Bayala.

« Respecter les symboles du Faso, c'est d'une part, affirmer l'existence du Burkina Faso et s'engager à consolider sa souveraineté, et d'autre part, c'est faire preuve de citoyenneté et d'attachement aux valeurs sociales burkinabè.

C'est aussi et surtout honorer la mémoire de tous ceux qui ont payé le sacrifice suprême pour le triomphe de notre liberté et de notre dignité.

Cet attachement est une condition sine qua non pour asseoir le Burkina Faso sur les principes qui fondent l'intégrité et la cohésion de son peuple », a fait savoir le ministre Bayala.

De l'avis du premier responsable du département de la Justice et des Droits humains, la SENAC est un cadre de célébration de la citoyenneté burkinabè à travers la sensibilisation, l'information, et l'interpellation de l'ensemble de la population sur l'importance de la culture de cette citoyenneté pleinement assumée.

Le lancement de la SENAC 2023 a été également marqué par la montée des couleurs dans tous les départements ministériels et institutions, les ambassades et consulats du Burkina Faso et dans les établissements scolaires et universitaires.