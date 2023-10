Tunisie: Ligue 1 / 7e journée / CA-OB (3-1) - Des Clubistes inspirés...

Trois points qui permettent aux Clubistes de se hisser à la hauteur des Béjaois.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps couvert. Public nombreux. Pelouse en bon état. 7e journée de la phase 1 du championnat de la Ligue 1. CA-OB (3-1). Buts de Bassen Srarfi (17'), Kingsley Eduwo (38') sur penalty, Hamdi Laabidi (63') pour le CA et Baha Cherni (78') pour l'OB. Arbitrage de Khaled Gouider assisté par Wael Mahouachi et Riadh Bouchlaghem. Quatrième arbitre: Marouen Khamri. Commissaire du match: Monia Bedoui. Avertissements: Skander Sghaier, Gaith Sghaier, Lamine Bah et Osman Combassa.

CA: Moez Hassen, Gaith Zaalouni, Taoufik Cherifi, Ameur Omrani (Skander Laabidi), Gaith Sghaier (Federico Bikoro), Mohamed Amine Hamrouni, Wissem Ben Yahia (Rached Arfaoui), Hamdi Laabidi (Houssem Eddine Souissi), Ahmed Khélil, Kingsley Eduwo, Bassem Srarfi (Taieb Meziani).

OB: Abdessalem Hlioui, Rayen Derbali, Mahrez Berrajeh (Najeh Ferjani), Skander Sghaier, Yassin Bouabid (Mohamed Hedi Hadouchi), Ali Sisoko (Mohamed Absi), Lamine Bah, Osman Combassa, Malek Chouikh (Rabii Homri), Wassim Chihi (Mohamed Issa), Bechir Mkaddem (Baha Cherni).

Sans round d'observation, le CA prend les devants alors que l'OB ne se livre pas mais opère par contre. 4', Zaalouni perce sur le couloir droit et Berrajeh, revenu à la rescousse, manque de peu de tromper son propre gardien alors que le cuir touche le bois. Cette première alerte dope le mental des Clubistes qui se ruent devant. 6', un contre favorable aux Béjaois est coupé net par Cherifi qui subtilise le ballon à Malek Chouikh. 7', Zaalouni, véloce à souhait, heurte Berrajeh qui s'écroule. Ce choc violent mais involontaire aura pour conséquence la sortie de Berrajeh qui cède sa place à Ferjani. Le ton est donné et le but chauffe désormais.

%

17', premier tournant du match: le CA ouvre le score par Srarfi qui signe du pied gauche son 2e but de la saison après celui intervenu en ouverture du championnat à Ben Guerdane. Le CA domine et garde son adversaire à distance. Cela n'empêchera pas Combassa de décocher une belle frappe bloquée en deux temps par Moez Hassen à la 26'. A partir de là, les esprits s'échauffent sur les deux bancs et l'arbitre brandit deux cartons, l'un envers un adjoint du staff technique béjaois et l'autre au nez d'un membre du staff médical clubiste.

Le jeu reprend, et à la 36', une longue touche de Zaalouni revient à Eduwo qui s'expose au pied levé de Lamine Bah dans la surface. Le penalty est décrété puis transformé par le Nigérian qui se fait justice et signe par la même occasion son 2e but de la saison. Le CA est jusque-là en roue libre. 44', l'OB tente de réduire la marque par Malek Chouikh dont la frappe n'est pas cadrée. 4' minute de temps additionnel décrétés par Khaled Gouider. 46', un fumigène s'invite sur le pelouse.

Hassan vigilant

Le temps de reprendre le jeu et Chouikh de nouveau alerte Moez Hassen à ras de terre, sans danger pour le gardien clubiste. On en restera là pour ce premier half. De retour de pause, l'OB avance d'un cran par rapport à son positionnement de la première mi-temps. Le CA, quant à lui, évolue avec le même plan et le même engagement. 60', un tir foudroyant de Wassim Chihi touche le poteau alors que Moez Hassen était battu. Sentant le danger, le CA se remobilise et à la 63', l'incontournable Hamdi Laabidi triple la mise suite à un service d'Eduwo après son face-à-face avec le gardien béjaois.

L'OB n'est pas cependant K.O et suite à une chevauchée de Lamine Bah, ce dernier croise et voit son tir raser le poteau. 74', Hadouchi enveloppe sa frappe mais ne cadre pas. 78', les Béjaois sont enfin récompensés de leurs efforts et réduisent le score par une tête de Baha Cherni. Les Cigognes y croient de nouveau. 86', la reprise de Mohamed Absi ne sera pas payante. L'arbitre ajoute quatre minutes et l'OB ne s'est pas pour autant résigné. Les minutes défilent cependant et à la dernière seconde du match, Hadouche nous propose une reprise de volée captée avec maîtrise par Moez Hassen au prix d'une belle envolée. Première victoire du CA en championnat à Radès cette saison, et seconde défaite de l'OB depuis le début de l'exercice.