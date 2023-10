Tunisie: Ligue africaine de football / Quart de finale (aller) /TP Mazembe-EST (1-0) - Rien n'est encore perdu...

Malgré la défaite concédée hier à Dar Es Salam où ils ont joué de malchance, mais aussi sont tombés sur un adversaire bien en jambes et réaliste à souhait, les "Sang et Or" gardent leurs chances intactes pour se qualifier aux demi-finales de la Ligue africaine de football. Rien n'est encore perdu même si la manche retour, après-demain à Radès, ne sera pas de tout repos.

Benjamin Mkapa National Stadium. TP Mazembe bat EST : 1-0. (Score acquis à la mi-temps). But de Cheick Oumar Abdallah Fofana (11').

EST : Memmiche, Amamou, Meriah, Ben Ali (Tougaï 88'), Ben Hamida, Tka, El Ayeb (Ouahabi 87'), Zaddem (Sasse 58'), Ghacha, Bouguerra (Ben Hammouda 87') et Sowe (Rodrigues 58').

La Ligue de football africaine est peut-être une compétition interclubs continentale nouvelle. Les "Sang et Or", eux, ont l'expérience de l'Afrique et connaissaient pertinemment l'importance de prendre option à l'aller. Une prise de conscience qui les a amenés à entrer dans le vif du sujet dès les premières minutes de jeu, hier à Dar es Salam, lors du quart de finale aller de la Ligue africaine de football, disputé contre le TP Mazembe.

Une belle entame du match qui dura une bonne dizaine de minutes avec à la clé une première occasion du match oeuvre de l'attaque espérantiste quand Oussama Bouguerra tenta un tir dégagé sans difficulté par la défense congolaise (6').

Et alors qu'on pensait que les Espérantistes étaient bien partis pour négocier cette manche aller, la réponse congolaise s'est avérée efficace sur la première véritable occasion du match : suite à un corner, Fofana monta plus haut que tout le monde avant de reprendre de la tête directement dans les filets d'un Memmiche impuissant (11').

Dès cet instant, la physionomie du match a pris une autre tournure et les hommes de Tarek Thabet, qui avaient entamé le match confiants, ont été déstabilisés par le but encaissé. Un but qui, dans l'autre camp, allait revigorer les camarades de Fofana.

Déstabilisés et, surtout, désorientés, les hommes de Tarek Thabet ont fait, depuis le but encaissé, un peu du n'importe quoi durant le reste de la première mi-temps, à l'image du coup franc direct à la limite de la zone des 16 mètres tiré lamentablement dans le mur défensif congolais par Bouguerra (37').

Un tir mou, contrairement à ses habitudes, qui reflétait bien le mental affecté de Bouguerra et de ses camarades qui allaient finalement rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps menés au score.

Dans le dur...

L'entame de la deuxième mi-temps a été à la faveur des Congolais. Des Congolais confiants qui ont failli tuer le match. On jouait la 49' quand suite à une accélération sur la droite, ponctuée par un joli enchaînement, Hainikoye, servi dans le dos des défenseurs, adressa un boulet de canon qui, heureusement pour Memmiche, rata le cadre.

Une action dangereuse qui a amené le coach "sang et or" à opérer deux changements simultanés en incorporant les deux Brésiliens, Yan Sasse et Rodrigo Rodrigues. Une paire brésilienne qui allait vite donner le ton. On jouait la 64' quand, suite à une action collective rapide, Rodrigues servit Sasse sur un plateau. Ce dernier termina le travail en logeant la balle dans les filets (64'). Mais après consultation de la VAR, l'arbitre du match, Mahmoud Ismail, refusa le but, estimant que Rodrigues se trouvait en position de hors jeu. ça s'est joué à rien...

Un but refusé, hélas, mais qui démontra la justesse des choix de Tarek Thabet d'aligner en même temps Sasse et Rodrigues. Deux cartes que le coach "sang et or" devra utiliser d'entrée après-demain à Radès.

Car, malgré la défaite concédée hier à Dar es Salam où ils ont joué de malchance, mais aussi sont tombés sur un adversaire bien en jambes et réaliste à souhait qui leur a bien posé des problèmes également en deuxième mi-temps, les "Sang et Or" gardent leurs chances intactes pour se qualifier aux demi-finales de la Ligue africaine de football. Il faudra cravacher dur après-demain à Radès.