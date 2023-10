Afrique: Moez Hassen de retour au premier plan - Le chat perçant

Plus d'un arrêt réflexe incroyable à son actif, que ce soit suite à une volée, un tir à ras de terre ou une reprise foudroyante. Quand il est dans son meilleur jour, Moez Hassen symbolise toute cette décontraction du portier serein qui guide sa défense et transmet sa sérénité.

Du haut de son 1,86m, Moez Hassen, dernier rempart clubiste de 28 ans, toise ses adversaires sur les pelouses tunisiennes depuis l'été 2021 où il avait opté pour le Club Africain. Reconduit jusqu'en 2025 par le club de Bab Jedid, le portier international tunisien constitue aujourd'hui une valeur refuge, comme l'or, alors qu'à ses débuts, ce n'était qu'une valeur sûre sur qui l'on peut miser sans s'être trompé de cible. Aujourd'hui, alors que son talent fait le reste au CA, même si le club tunisois dispose aussi d'une doublure de valeur en la personne de Farhati, Moez Hassen peut s'enorgueillir de posséder toutes les qualités requises du gardien de but moderne, des signes distinctifs que possèdent aussi ses pairs en sélection tels qu'Aymen Dahmen et Bechir Ben Said.

Natif de Fréjus, passé par toutes les sélections des jeunes Tricolores (U16, U17, U18, U19, U20 et espoir), Moez Hassen a fait du chemin depuis ses classes à Saint-Raphaël, passant ensuite pro à l'OGC Nice, puis évoluant à Châteauroux, à Southampton, au Cercle de Bruges, au Stade Brestois et enfin au Club Africain, ravi d'avoir mis la main sur le portier international tunisien, concurrent à cette période de Farouk Ben Mustapha et Rami Jeridi.

Félin, perçant mais parfois distrait..

Ce faisant, depuis deux ans, en arpentant les pelouses tunisiennes, Moez Hassen a connu des hauts et des bas avec le CA. Bien que félin et perçant dans sa zone, il lui arrivait de mal lire une trajectoire et de ne pas anticiper une déviation. Cependant, globalement, le CA lui doit une fière chandelle. A plusieurs reprises, régulièrement même, il s'envolait pour sortir des ballons improbables, que ce soit sous la casaque clubiste ou sous la bannière nationale.

Mais Moez Hassen était aussi doté d'une part d'ombre, partie intégrante de sa personnalité, comme en ce jour de juillet 2019 avec l'équipe de Tunisie où il afficha sa colère après son remplacement par Farouk Ben Mustapha, lors des tirs au but de la rencontre Tunisie-Ghana en huitième de finale de CAN. Après coup cependant, Moez Hassen avait présenté ses excuses, patriotisme et fort sentiment d'appartenance au club Tunisie à l'appui. Cependant, ce fut l'un des rares moments d'égarement pour ce professionnel accompli. Plus chat que lion dans les bois, celui qui excelle dans l'art de l'interception des tirs aériens, et qui bondit souvent dans les pieds des attaquants pour subtiliser le ballon, laisse aussi parler son aisance balle au pied.

Destin capricieux et rebond

Preuve de son immense talent, Moez Hassen a aussi su braver la tempête des impondérables et des destins capricieux. Blessé à l'épaule gauche dès le premier match de la Tunisie au Mondial 2018 contre l'Angleterre, Hassen était inconsolable mais a fini par revenir encore plus fort après son opération. En ces temps-là, le dernier rempart de Châteauroux a manqué à l'appel quelque quatre mois avant de revenir au premier plan. En Tunisie, actuellement, Hassen est l'un des gardiens prééminents de sa génération. Mieux encore, l'on peut même dire, qu'avec un certain Rami Jeridi et autre Balbouli, il a défini davantage un rôle devenu plus que simplement garder le ballon. Bref, cette race de portier est devenue effectivement le onzième homme.

Hassen qui règne dans les airs et sécurise sa défense lors des phases aériennes grâce à sa taille, c'est du déjà-vu, et le dernier rempart clubiste n'est d'ailleurs pas à une prouesse près, des performances qui devraient lui permettre de retrouver à terme la place qui est sienne dans les cages du Team Tunisie.

Aujourd'hui, Hassen a débuté la saison par des performances en demi-teinte, parfois assez justes. Un niveau qui a nourri une «polémique» relative à une hypothétique baisse d'intensité et de qualité dans son jeu. Toutefois, c'est à l'image de son club employeur alors que le portier tunisien a rapidement fait taire les critiques, revenir à son meilleur niveau et élargir même sa palette. Chose exceptionnelle chez ce grand gaillard, ces derniers temps, son agilité lui permet de détourner les balles à ras de terre grâce surtout à une souplesse de reins hors du commun.

Aussi, son placement sur les tirs adverses est si imprévu, si naturel qu'il semble attirer le ballon. Assurément, la présence de Moez Hassen dans les cages est rassurante. Et tout cela, ce sont les qualités de l'homme qui évolue sur sa ligne de but. Moez Hassen, c'est aussi une espèce de portier qui aime également occuper tout l'espace de sa surface. Il est le premier à vraiment soigner sa relance, parfois un gardien-libéro s'aventurant loin de sa ligne de but pour apporter une solution à ses coéquipiers de champ, quand, bien sûr, la position de l'équipe lui assure une vision privilégiée du match.