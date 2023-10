Tunisie: Les indiscrétions d'Elyssa

85 ans et toutes ses dents

C'est un bel anniversaire que celui de la vénérable radio tunisienne. Une exposition était organisée pour marquer cette date que l'on avait choisie de célébrer discrètement, au vu des tristes circonstances. On y rendait hommage aux animateurs, acteurs, réalisateurs qui firent les beaux jours de cette institution. On y présente également les différents matériels, nagras, tables de montage, appareils radios aujourd'hui relégués au rang d'antiquité. Comme curiosités, on peut voir le micro avec lequel chanta Om Kalthoum, et celui que préférait Freddy Mercury.

C'était au Mégara...

Le Mégara a longtemps été le dernier lieu où l'on passe, plage courue, jardins somptueux, et lieu de rencontre. Abandonné depuis de longues années, il semble retrouver une nouvelle vie.... Arty Feryel, notre artiste préférée, l'a choisi pour une très attendue exposition personnelle. Elle est aussitôt suivie par Nadia Kâabi Linke qui y expose sur le thème «Kaf ou kâaba haloua», à l'invitation de «La Boîte» et Fatma Kilani.

MED 21 à la Maison de Tunisie à Paris

Ce sera à Paris, le 8 décembre prochain, que Med 21, réseau de prix d'excellence en Méditerranée, présentera la rétrospective des activités de l'année. Une année dense en rencontres et événements puisqu'elle aura vu décernés pas moins de 9 prix tout autour de la Méditerranée, dont 4 ou 5 en Tunisie. Deux nouveaux prix sont en création : le prix Circé et le prix Saint Augustin.

Diversité des cultures alimentaires

En ces temps de pénuries, le thème est d'une totale pertinence. A Beït el Hikma, du 26 au 28 de ce mois, un colloque international évoquera la «Diversité des cultures alimentaires, ressources pour un monde durable». On y évoquera l'histoire des cultures culinaires du Maghreb et du Proche-Orient, l'anthropologie et l'archéologie de ces cultures, les savoirs agricoles et culinaires comme savoirs des femmes, ou encore les influences sur ces savoirs et traditions.

Une histoire de mode

C'est à Tunis, dans les arrière-boutiques, les souks ou les ateliers qu'Emile Garçon, styliste parisien bien connu, chine, crée, compose et élabore sa prochaine collection masculine pour sa clientèle parisienne. Les marchés hebdomadaires, les grossistes, les stocks n'ont plus de secret pour lui. Et c'est à ses amis Tunisiens qu'il offre toujours la primeur de ses réalisations.

Prix Lysistrata

Prix pour la promotion du règlement pacifique des conflits par la médiation, le prix Lysistrata, qui fait partie de MED 21, réseau de prix d'excellence en Méditerranée, était remis récemment à Malte. La lauréate de cette troisième édition était Madame Ouided Bouchamaoui. Gageons qu'elle aura fort à faire.