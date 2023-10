Tunisie: ARP - Examen aujourd'hui d'un projet de loi relatif à une convention de prêt syndiqué

Cette convention a été signée entre le ministère des Finances et 18 banques locales pour le financement du budget de l'Etat programmé dans le cadre de la loi de finances 2023.

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) examine aujourd'hui, lundi 23 octobre, un projet de loi portant approbation de la convention de financement conclue le 10 octobre 2023 entre la République tunisienne et un groupe de banques locales sur un prêt syndiqué de 750 millions de dinars, soit l'équivalent de 220 millions d'euros et 13 millions de dollars. Cette convention a été signée entre le ministère des Finances et 18 banques dans le cadre du financement du budget de l'Etat programmé dans le cadre de la loi de finances 2023.

Les banques signataires de la convention, Bh Bank, Amen Bank, Attijari Bank, la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat), l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie (Ubci), la Société tunisienne de banque (STB), la Banque de Tunisie (BT), Arab Tunisian Bank (ATB) et la Banque Zitouna. Outre la Banque nationale agricole (BNA), la North Africa International Bank, Al Baraka Bank, la Banque tuniso-libyenne (BTL), Wifak International Bank, Tunis International Bank, Bank abc, la Banque tuniso-koweïtienne (BTK) et la Banque de Tunisie et des Emirats.

Par le biais de cette convention, l'exécutif entend réunir les ressources provenant des dépôts en devises des Tunisiens non résidents auprès des banques locales et contribuer à garantir la stabilité des réserves en devises.