Tunisie: Gestion des déchets industriels - Où en est-on?

Beaucoup d'interrogations restées sans réponse qui hantent les esprits des citoyens soucieux de l'environnement... Alors que les solutions existent, à savoir la valorisation des déchets en tant que seule éventualité en Tunisie.

Le spectacle immonde est à peine croyable et empire au fil des ans, dans l'indifférence générale. Cela se passe sous nos yeux à La Charguia, zone industrielle de Tunis, où l'on voit des aires entières, transformées avec le temps en véritables décharges à ciel ouvert et dépotoirs de détritus, dont principalement des métaux et de la ferraille.

Il faut trouver des solutions

Qu'a fait la police environnementale, si cette structure existe encore ? Idem pour l'Agence nationale de gestion des déchets (Anged). Pourquoi ce dossier urgent de réhabilitation des zones de déchets et des tas d'immondices cumulées, au fil des ans, ne fait pas partie des priorités des décideurs ? Les fameux prétextes de manque d'effectif et de moyens dérisoires pour livrer bataille contre la prolifération des déchets industriels et ménagers dans les zones urbaines ne sont guère défendables. Il faut trouver des solutions pour résorber ce fléau qui menace toute la sphère environnementale et écologique des zones limitrophes des usines et des grandes sociétés. Parfois même l'écosystème de la zone urbaine.

Beaucoup d'interrogations restées sans réponse hantent les esprits des citoyens soucieux de l'environnement. Alors que les solutions existent, à savoir la valorisation des déchets, en tant que seule éventualité en Tunisie. Le compostage en est une, mais qui n'a pas trop marché. Malgré tout, l'Anged poursuit ses activités dans le cadre des campagnes de propreté « Clean Up », initiées ces deux dernières années, pour appuyer le ministère de l'Environnement dans les zones forestières, sur les plages et en milieu rural.

On s'attend à voir pareilles actions d'envergure toucher le milieu urbain et les zones industrielles. Pour en savoir plus, on a tenté de contacter un responsable à l'Anged, mais aucune réponse.

La valorisation ou la réutilisation des déchets fait partie des possibilités pour améliorer la situation environnementale. Un axe stratégique peu ou pas développé, d'autant plus que l'on n'arrive pas, jusqu'ici, à entreprendre les grands projets d'assainissement des zones urbaines polluées.

La sensibilisation, maître-mot

La gestion des déchets industriels en Tunisie crée plusieurs problèmes, causés notamment par le manque d'infrastructures adéquates. Il existe un manque d'installations de traitement des déchets industriels, telles que les décharges contrôlées ou les incinérateurs, ce qui rend difficile leur élimination.

Ainsi, la gestion inadéquate des déchets industriels peut entraîner un effet contraire (pollution de l'air, de l'eau et du sol..), mettant en danger l'environnement et la santé publique. Et les réglementations et lois le régissant peuvent être lacunaires, mal appliquées ou insuffisamment contrôlées, ce qui permet parfois des pratiques inappropriées. Ajoutée à cela une sensibilisation limitée ou qui n'a pas été bien ciblée. D'où il importe d'envisager des actions plus efficaces en matière de sensibilisation à la pollution urbaine.

Pour en venir à bout, une sensibilisation accrue et une meilleure gestion des déchets dangereux sont nécessaires. « La gestion des déchets est une responsabilité commune», prévient l'Anged.