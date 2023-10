Egypte: PSG - Peu utilisé, Nordi Mukiele évoque la forme actuelle d'Achraf Hakimi

Avec seulement deux entrées en jeu et aucune titularisation depuis le début de la saison, Nordi Mukiele ne joue pas beaucoup au PSG.

Et pour cause, il évolue au même poste qu'un certain Achraf Hakimi, titulaire indiscutable dans le couloir droit et qui a a débuté 10 des 11 matchs joués par le PSG cette saison toutes compétitions confondues, avec à la clé 4 buts et 2 passes décisives.

Il sera donc très difficile à Nukiele d'avoir du temps de jeu si Hakimi ne se blesse pas et continue d'avoir sa forme actuelle. Mais le Français ne se laisse pas déstabiliser par sa situation.

« Achraf Hakimi fait un très bon début de saison. Peut-être qu'il est à mon poste, mais on a le même maillot. Si Achraf fait des bons matches, je suis très content. On n'est pas qu'un seul joueur, on fait du foot, pas du tennis », a-t-il confié dans des propos relayés par Hadrien Grenier.

