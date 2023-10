Maroc: Les poèmes du Melhoun, une illustration du savoir-faire de l'artisan marocain

Les participants à un colloque organisé, samedi à Marrakech, sous le thème "Le Melhoun, un recueil dédié aux aspects civilisationnels des Marocains : l'artisanat comme modèle", ont souligné que les poèmes de cet art ancestral traduisent le savoir-faire de l'artisan, surtout que la plupart des auteurs-compositeurs de ces oeuvres appartiennent à cette catégorie professionnelle.

Les intervenants lors de cette rencontre initiée dans le cadre de la 8ème édition du Festival du Melhoun et de la chanson patriotique, ont expliqué que les chefs-d'oeuvre du Melhoun ont abordé les différents aspects de la vie quotidienne des Marocains, allant des recettes et mets de la gastronomie marocaine aux us et traditions des familles en milieux urbain et rural.

Dans ce sillage, le président de la Rabita des associations du Melhoun au Maroc et membre du Comité du Melhoun à l'Académie du Royaume, Noureddine Chemas, s'est attardé sur le rapport entre l'artisan et le poète de cet art ancestral.

Le poème du Melhoun chanté contribue à la documentation et à la mise en lumière de plusieurs domaines de l'artisanat, à l'instar du caftan marocain, des diverses étapes de la fabrication de la selle des chevaux et des articles utilisés par le cavalier, ce qui témoigne de l'histoire séculaire et de la civilisation millénaire du Royaume.

De son côté, le chercheur en soufisme dans la littérature marocaine, Abdelaziz Baya, a mis en avant la pertinence de la thématique abordée par ce colloque en se focalisant sur le rôle important de l'artisan au sein de la société, notamment sur les plans artistique et poétique, en particulier sa créativité dans le domaine du Melhoun.

Il a aussi souligné l'apport de cette catégorie des poètes à l'économie et au rayonnement culturel.

Pour sa part, le directeur du festival, Anas Malhouni, a indiqué que la majorité des artisans appartiennent à la sphère des artistes du Melhoun, ce qui a incité plusieurs chercheurs à s'intéresser aux rapports entre cet art authentique et l'artisanat, notant que les chansons du Melhoun renferment un vocabulaire considérable lié au domaine de l'artisanat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Malhouni a rappelé que le poète du Melhoun s'est intéressé à l'architecture marocaine (Riads, portes, remparts, sculpture, menuiserie, etc...), notant que le Melhoun illustre avec éloquence les différents aspects de la civilisation marocaine.

Les travaux de ce colloque auquel ont participé un parterre de chercheurs et spécialistes, ont porté sur plusieurs thèmes relatifs notamment aux manifestations de l'artisanat marocain et du savoir-faire de l'artisan dans le Melhoun, aux métiers des poètes du Melhoun et leur relation avec le contenu de leurs oeuvres, ainsi qu'à la comédie et l'art du Melhoun.