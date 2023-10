Ile Maurice: La brochure 2023-24 de SummerTimes fait la part belle au développement durable

L'année 2023 pour SummerTimes, qui, depuis 2000, évolue dans le segment réceptif du secteur mauricien du tourisme, rime avec la sortie d'une nouvelle brochure qui fera grand plaisir, entre autres, à la clientèle internationale dont les suggestions ont été prises en compte. L'édition 2023 de la brochure de cette compagnie manifeste la volonté de sa direction à la ranger du côté de ces sociétés conscientes de l'impact du changement climatique sur le sort du monde, fait de l'adoption des valeurs propres à un modèle de développement durable et qui ne compromet pas l'avenir des générations futures, une des priorités de ses opérations. Le document a été lancé le lundi 9 octobre, à l'Aventure du Sucre, Pamplemousses. Le voyageur aura la liberté de choisir entre les expériences étalées sur une durée d'une demijournée ou durant une journée tout entière. Le programme d'activités proposées s'inspire des éléments puisés de la nature, de la mer, et de la culture du pays.

L'objectif recherché consiste à :

· proposer des activités à faible impact environnemental en élargissant son offre d'expériences «nature», en incluant des réserves naturelles et en mettant des véhicules hybrides au service de la clientèle ;

· soutenir les communautés locales, en travaillant avec des fournisseurs & artisans locaux avec des visites dans des villages typiques. Cette démarche est soutenue par l'engagement de la compagnie à s'approvisionner auprès des producteurs locaux ;

%

· sensibiliser les voyageurs à la nécessité d'adopter des comportements qui sont en harmonie avec les valeurs envisagées dans le cadre d'un modèle de développement durable. Sont prévues, la mise à la disposition de la clientèle des informations par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux spécifiques aux destinations visitées, l'organisation d'activités qui visent à éveiller le sens de responsabilité écologique et le recours à toute une panoplie de gestes simples ayant pour but d'imprégner un comportement responsable de la part des voyageurs. «Nous sommes convaincus, soutient Laura Hitié, General Manager de SummerTimes, que cette brochure offrira une belle présentation de nos expériences et répond au mieux aux attentes de nos partenaires étrangers et de nos clients mutuels. Nous nous engageons à proposer des activités authentiques de qualité qui soient à la fois respectueuses de l'environnement et des communautés locales.»

SummerTimes dont le mode d'opération est en ligne avec les directives de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) après l'attribution d'une attestation à cet effet, offre toute une panoplie de services spécialisés destinés aux clients individuels, aux acteurs du tourisme d'affaires pour l'organisation d'événements professionnels tels que des conférences, des expositions ou encore des rencontres et aux organisateurs de tournées en paquebots de croisière et de voyages de noces. Détenteurs de la médaille de bronze et d'argent du Tourisme durable en 2022 et 2023 respectivement, SummerTimes emploie plus de 200 personnes et travaille de concert avec le ministère du Tourisme et la Mauritius Tourism Promotion Authority pour la promotion de la destination Maurice auprès de la clientèle étrangère.