Ile Maurice: Une tradition ancestrale qui ne meurt pas

Maurice et La Réunion ont de nombreuses valeurs communes, à commencer par la cuisine créole. Une autre forme d'art qui puise ses racines des îles c'est le conte pour enfants. Ici comme là-bas, le conte est une tradition ancestrale, qui se transmet de génération en génération. Chaque pays a son histoire, chacune racontée pour éveiller l'imagination ou pour faire rêver. La semaine dernière, la commune de Ste-Suzanne à La Réunion a organisé son dixième Festival du conte, en hommage à Daniel Honoré, un conteur réunionnais connu comme Le Rwa Kaf. Qu'est-ce que véritablement un conte ? On t'en dit plus.

Le mot conte vient du verbe conter qui signifie faire un récit ou raconter. Le conte est une forme d'art qui consiste à raconter des histoires d'antan, de manière vivante. Traditionnellement, un conte est un récit oral, une histoire pour les enfants que l'on raconte à haute voix et qui se transmet de génération en génération. Dans l'océan Indien, le conte fait partie du folklore collectif. Il n'est pas rare de voir une histoire avoir plusieurs versions mais toujours la même fin. C'est à la discrétion du conteur, qui donne à l'histoire une autre dimension pour la réadapter et la remettre à la sauce moderne.

L'histoire du conte à Maurice À l'époque coloniale, une fois la tâche terminée, les esclaves et les travailleurs engagés se rassemblaient le soir. Cette rencontre se faisait souvent autour d'un grand feu. À ce momentlà, le doyen entrait en scène, soit le Tonton, comme on l'appelait. Les contes et devinettes appelés sirandanes faisaient alors grandement partie des distractions de la soirée. Voici deux exemples de sirandanes.

%

Dilo anpandan? (De l'eau suspendue?) La réponse est une noix de coco.

Zet mwa dan dilo ek mo remonte? (Immerge-moi dans l'eau et je réapparais à la surface): La réponse est l'huile.

À cette époque, il n'y avait ni radio, ni télé. Les histoires étaient des contes du passé, des histoires venant de leurs ancêtres. Ces contes étaient un mélange d'histoires vraies, de mythes, de pratiques et de croyances passées.

Les thèmes

Un conte n'a pas de thème précis et c'est ce qui le rend encore plus fantastique. Il explore des sujets variés axés sur ce qui est merveilleux. Cela peut aussi être des histoires de Noël, celles de monstres et de dragons. Dans les contes mauriciens, on retrouve souvent des animaux comme personnages, par exemple, la tortue, le lièvre, le requin ou encore le dodo. Un personnage qui revient souvent dans les contes c'est Tizan. Ainsi, le conte a une dimension merveilleuse, qui nous ramène à l'enfance. Il invite au voyage et à l'imaginaire.

Aujourd'hui, le conte s'écrit davantage sous forme de romans fantastiques, destinés aux plus âgés. À Maurice, les contes comme tout récit pédagogique se terminent souvent par une morale afin que les enfants puissent retenir une leçon. À travers les aventures et les mésaventures de personnages comme Boucles d'or ou de Jack dans Jack et le haricot magique, l'enfant va comprendre et enregistrer le message.

Cependant, contrairement à la fable, ce message est caché et non explicitement révélé à la fin. Le conte oppose le bien et le mal et la victoire des forces du bien qui montre la voie à suivre. Les bonnes valeurs triomphent toujours tandis que les méchants sont vaincus et finissent malheureux. Que l'univers décrit soit enchanteur ou effrayant, les standards restent les mêmes.

Comment conter ?

Dans les îles, l'aspect convivial du conte est essentiel. Les enfants s'assoient, le conteur se met devant eux et il improvise une histoire et il se fie à eux pour imaginer les scènes dans leurs esprits. Le conteur réagit à leurs humeurs et ajuste son récit en fonction de leurs réactions et à l'ambiance du moment.

Le conte n'a pas de limites. Il se prête au choc comme au réconfort, à l'humour comme au drame, aux thèmes traditionnels comme aux sujets modernes. C'est une excellente manière de passer une soirée.

Les conteurs des îles

À Maurice, il y a des conteurs très connus. Les anciens sont Fanfan, Henri et Marie-France Favory, Léone et Nelzir Ventre. À La Réunion, c'est un mouvement qui grandit avec des conteurs comme Sully Andoche, Josie Virin, Daniel Hoarau, Ti Bakou Rakonter, Johan Moonien, Gilles Clain, entre autres.