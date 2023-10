Ile Maurice: Les brèdes dans tous leurs états

C'est après avoir remporté un concours proposé par l'Iconothèque historique de l'océan Indien autour du thème patrimoine que l'artiste Deepa Bauhadoor et le Blue Penny Museum décident de mettre sur pied une exposition autour des brèdes. «Les brèdes font partie de notre patrimoine, mais personne ne les met en avant», explique Deepa Bauhadoor. Grâce au sponsorship, un catalogue autour des brèdes accompagne cette exposition.

«À Maurice, nous consommons tous des brèdes. Il y en a une grande variété à Maurice. Pour l'exposition, j'ai dû me documenter et j'ai découvert des brèdes que je ne connaissais pas, comme les brèdes gandole», souligne Deepa Bauhadoor. L'exposition met en lumière une cinquantaine de brèdes que nous utilisons régulièrement. C'est «une production facile et bon marché. Nos îles ont su tirer avantage et bâtir une autosuffisance alimentaire assez inédite dans le reste du monde».

L'idée de cette exposition est de mieux faire connaître ces brèdes et de montrer au grand public leur dimension anthropologique, le savoirfaire local, et leurs propriétés nutritives, culinaires, gustatives, voire médicinales. «Ces plantes ont aidé beaucoup de familles. Je suis de Petite-Julie et je me souviens qu'enfant, nous allions cueillir les brèdes dans les champs de canne. Il n'était pas nécessaire de les planter ; il suffisait de les cueillir. Ils proliféraient à foison et ce, sans pesticides», se souvient Deepa Bauhadoor.

%

Brède de Chine, brède malbar, brède mouroung, brède sousou, brède giraumon... Ces brèdes soulignent notre histoire et mettent en avant l'importance de retourner à la terre. Outre les tableaux de Deepa Bauhadoor, les visiteurs découvriront des plantes de brèdes, toute une documentation les concernant ainsi que des recettes.

Cette exposition a pour but d'être itinérante. «Nous pensons à différents pays de la région, dont Madagascar et La Réunion, entre autres. Eux aussi consomment des brèdes et nous pourrons aussi en découvrir d'autres», laisse entendre l'artiste. Cette exposition pourrait même s'envoler pour l'Europe et être un témoignage régional d'utilisation locale des ressources propres.

L'exposition se tient actuellement jusqu'au 13 janvier 2024 au Blue Penny Museum.