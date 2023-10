Ile Maurice: Ces «guérisseurs» qui rendent malade

L'auteur Amarnath Hosany nous présente son tout dernier roman intitulé «Les Guérisseurs». Le livre porte la griffe de la maison d'édition Atelier des Nomades.

C'est lors du festival du livre Athéna à La Réunion que Les Guérisseurs a été présenté début octobre. S'il était en vente au Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce, le week-end dernier, c'est le samedi 28 octobre, à partir de 14 heures, à l'Institut français de Maurice (IFM) à Rose-Hill, que le public est invité au lancement officiel de l'ouvrage à travers une rencontre avec Amarnath Hosany.

Les Guérisseurs, second roman d'Amarnath Hosany en littérature générale, avait obtenu la mention spéciale du prix Jean Fanchette en 2021. L'oeuvre nous entraîne dans un village situé au pied du Pieter Both. Les lieux sont régis par un religieux guérisseur. Il règne sur le temple comme sur les villageois. À coups de poudre magique, il abuse sans vergogne la détresse de ses derniers pour s'enrichir et assouvir ses pulsions. Toutefois, les choses sont appelées à changer quand revient dans le village le fils du fermier, Amit, après des études de médecine en Angleterre et que la fille du prof d'hindi, Ashwinee, se met à la prêtrise. Qui des deux guérisseurs sera de trop dans le village ?

Dans un langage simple, agrémenté d'humour, Les Guérisseurs se lit d'un trait. Les descriptions grotesques du religieux prêtent à sourire. Ce personnage nous est familier car, à travers ce roman, Amarnath Hosany fait une caricature de certains qui se disent religieux, mais qui abusent en fait de leur pouvoir et leur influence pour tromper les fidèles naïfs et pour s'enrichir. D'autres thèmes, tels que le féminisme, le conflit entre la médecine et la religion, ainsi que le mariage entre politique et religion, sont abordés dans ce roman.

«Je ne suis pas un moralisateur. Je ne fais que dresser un tableau de ce que je constate, de ce qui m'interpelle. Ce sujet est d'actualité et cela a toujours été ainsi. C'est la triste vérité des hommes qui sont censés être au-dessus de la mêlée. Il y a cet amalgame entre les hommes politiques et certains hommes religieux. Mais attention, je ne condamne pas la religion, ni tous les religieux. Au contraire, la religion est là pour mener les fidèles dans le droit chemin. Ce sont les arnaqueurs qui choisissent leurs proies, en utilisant des sujets sensibles comme la religion, les traditions, les rites, pour berner et exploiter la bonne foi des gens qui sont dénoncés à travers le personnage du religieux», explique l'auteur. Une dénonciation donc, mais avec le sourire.

Si avec ce nouveau livre, l'auteur sort de la catégorie livre jeunesse, il ne compte pas pour autant arrêter d'écrire pour les jeunes. «Les Guérisseurs est mon second roman classé dans la littérature générale. Auparavant, j'avais écrit Le Jeu de Cartes en 2015. Mais je reste un auteur de livre jeunesse. Écrire un roman, cela prend du temps. L'écriture doit être plus précise et descriptive car contrairement à un album jeunesse, le lecteur n'est pas guidé par des illustrations. Un roman demande beaucoup de recherches. Si je fais des romans, je ne vais pas pour autant arrêter d'écrire des albums pour les jeunes», conclut-il.

À noter que Les Guérisseurs est disponible en librairie à La Réunion et à Maurice. Il sera accessible en France métropolitaine en janvier.

Rencontre avec Amarnath Hosany

Les éditions Atelier des Nomades vous invitent à un rendez-vous avec l'auteur le samedi 28 octobre, à partir de 14 heures, à l'Institut français de Maurice. Amarnath Hosany se fera un plaisir de rencontrer son public et de discuter autour de son nouveau roman. La rencontre sera animée par Reza Dulymamode et comprendra une lecture de Sandrine Raghoonauth. L'événement comprendra aussi une vente de livres avec la librairie Presse Book et une séance de dédicace. Le public est attendu en nombre.