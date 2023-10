Congo-Kinshasa: Kabare - 125 chimpanzés et 215 petits signes remis au Centre de recherche scientifique en 11 ans

Cent vingt-cinq chimpanzés et 215 petits singes ont été remis, depuis 2002, au Centre de recherche en sciences naturelles, (CRSN) de Lwiro, territoire de Kabare, (Sud-Kivu).

Un reporter de Radio Okapi l'a constaté lors d'une descente dans cet espace.

Ces primates sont généralement des animaux ayant perdu leurs familles ou récupérés des mains des braconniers et des trafiquants.

Le chargé du tourisme du CRSN, Luc Itongwa a expliqué comment se fait ce processus de réinsertion des animaux :

« Le Centre de réhabilitation des primates de Lwiro c'est là où on prend soin des animaux sauvages, les animaux qui étaient capturés des mains des braconniers et des trafiquants. On est en train de protéger ces animaux, pour qu'on ne puisse pas les perdre dans notre pays. Notre objectif c'est la réintroduction, de les remettre dans leur milieu naturel ».

D'après Hubert Ombeni, l'un des visiteurs rencontrés sur place, ce lieu est avant tout une découverte scientifique mais aussi touristique et éducative :

« J'ai appris sur les chimpanzés, sur les différentes sortes des singes et il y a un groupe qui m'a le plus retenu : les gros singes là, leur façon de vivre, ça m'a captivé un peu quoi. En tout cas c'est un endroit où on apprend, un endroit où on ajoute un plus à ce qu'on connait déjà. »

Les chimpanzés communs, les mitis, les colobus, les ascanius, les mangabeys, les babouins, ce sont là les types des primates que détient ce centre.

Le CRSN Lwiro est opérationnel depuis 1947 grâce au Prince Charles de Belgique.