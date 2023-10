Congo-Kinshasa: Processus électoral - L'ECC interdit la campagne électorale au sein des églises

Le président provincial de l'Eglise du christ au Congo (ECC) au Kasaï-Oriental, Lomami et Sankuru, Mgr Sylvain Lunyanya Kole a sensibilisé, vendredi 20 octobre, les pasteurs de cette communauté à ne pas créer, lors des cultes, des espaces pour les candidats aux élections afin de mener la campagne électorale précoce.

Mgr Sylvain Lunyanya Kole s'est ainsi exprimé au cours d'une conférence de presse à Mbuji-Mayi.

« En tant qu'homme de Dieu, je dois prêcher l'observance de la loi électorale dans toute sa totalité. En tant que la première sentinelle de l'Eglise protestante au Kasaï-Oriental, Lomami et Sankuru, je lance un appel à tous nos collègues pasteurs, de partout où ils nous suivent, qu'ils sachent que la chaire, l'église du Seigneur n'est pas un lieu propice pour la campagne électorale », a-t-il recommandé.

Mgr Sylvain Lunyanya Kole a également attiré l'attention des candidats aux élections, aussi adeptes des églises de l'ECC, à ne pas venir battre campagne au sein de l'église :

« Tous les membres de notre église sont autorisés de se faire membres des partis politiques, et chaque parti politique a sa permanence. Vous savez des messages de nature à procéder à la campagne, avant la campagne, allez à votre permanence pour faire tout cela là-bas et non au non au sein de l'église. Gardons l'église du Seigneur propre, sans souillures. Et même les églises non protestantes, je peux seulement leur demander d'adopter la même conduite, pour la paix au sein de nos églises pendant cette période électorale ».