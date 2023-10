Afrique: CPS de l'UA - Le Maroc appelle au soutien des efforts de paix, de sécurité et de développement au Gabon et au Niger pour la réussite des processus de transition

Addis — Abeba - Le Maroc a appelé, lundi à Addis-Abeba devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), au soutien des efforts de paix, de sécurité et de développement au Gabon et au Niger pour la réussite des processus de transition dans ces deux pays frères.

L'Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d'une réunion du CPS par visioconférence sur la situation au Gabon et au Niger, a réaffirmé que le Royaume du Maroc continue de suivre de près l'évolution de la situation au Gabon et souligne l'importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population.

Le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales, pour avancer vers une perspective permettant d'agir dans l'intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère, a souligné le diplomate marocain.

"Notre délégation recommande, à travers cet auguste Conseil, que le CPS, organe décisionnel pour la gestion et le règlement des conflits, accompagne le Gabon en soutenant ses efforts en vue d'une transition réussie. Nous devons nous engager collectivement à faciliter une réponse rapide et efficace à cette situation qui favorisera le retour du Gabon à sa place naturelle au sein de l'UA", a insisté le diplomate marocain.

Concernant le Niger, le diplomate marocain a réaffirmé que depuis le déclenchement de la situation en République du Niger, le Royaume du Maroc suit de près les événements qui se succèdent et souligne l'importance de maintenir la stabilité de ce pays frère.

Le Maroc fait confiance à la sagesse du peuple et des forces vives du Niger pour préserver les acquis, maintenir son rôle régional constructif important et oeuvrer à la réalisation des aspirations de son peuple frère. Le Niger demeure un acteur principal sur la scène régionale, continentale et internationale. Sa stabilité, sa prospérité et son développement sont des atouts pour notre continent à travers lesquels passe la résolution des problèmes de la région, a souligné M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine à cette réunion.

"Notre délégation appelle à considérer la situation au Niger avec beaucoup de sagesse et à éviter les divisions qui, finalement, vont à l'encontre de l'intérêt du peuple nigérien", a réaffirmé M. Arrouchi.

Le Royaume, poursuit le diplomate marocain, appelle au soutien des efforts de paix, de sécurité et de développement au Gabon et au Niger, ainsi qu'à apporter à tous les pays en transition l'appui et le soutien nécessaires pour relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés et ramener la paix et la stabilité dans l'ensemble de ces pays frères.

"A cet égard, notre délégation souligne que l'accompagnement de tous ces pays vers une solution politique devrait être guidé par une évaluation des besoins vitaux de leurs besoins spécifiques. Ce qui implique une approche holistique et multidimensionnelle qui prend en compte la dimension paix, sécurité et développement afin d'asseoir une base solide pour une transition réussie et une solution politique durable", a réitéré le diplomate marocain.