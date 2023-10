Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Octobre 2023

Niger : Sanctions de la Cédéao- Le ministre de l’Intérieur appelle au dialogue pour résoudre la crise

Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation du Niger, le général Mohamed Boubacar Toumba, a récemment évoqué les relations entre le gouvernement issu du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). L'occasion de cette interview donnée par Rfi était le forum paix et sécurité de Lomé, qui s'est achevé le dimanche 22 octobre, où le représentant de la junte nigérienne s'est engagé à favoriser le dialogue. Le général Mohamed Boubacar Toumba, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a exprimé ses réflexions sur les sanctions imposées par la Cédéao et sur l'état actuel des relations. « Les sanctions sont très dures>> a-t-il déclaré. Il a souligné les conséquences sévères des sanctions, notamment la fermeture des frontières dès le 27 juillet, entraînant des pertes importantes pour les commerçants et des dommages aux approvisionnements ( Source :aniamey.com)

Côte d’Ivoire : Dévoilement du ballon de la Can 2023- La Caf honorent la mémoire de Laurent Pokou

Le ballon qui va rouler sur nos pelouses durant la 34e édition de la Coupe d’Afrique de Nations de football (Can 2023), du 13 janvier au 11 février 2024, a été dévoilé le lundi 23 octobre 2023. La Confédération africaine de football (Caf) a décidé que le cuir porte le nom de Laurent Pokou, l’homme d’Asmara ou si vous voulez, le duc de Bretagne ou encore l’empereur baoulé. Le ballon en cuir, présenté en complicité avec l’équipementier Puma, est aux couleurs ivoiriennes (Orange-blanc et vert). Un bel hommage à la légende du ballon décédé le 13 novembre 2016, à Abidjan. Considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du football ivoirien, Laurent Pokou a longtemps détenu le record du nombre de buts (14) inscrits lors d’une phase finale, avant que Samuel Eto’o ne le dépasse en 2008 (16 buts). (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Biens de Léopold Sédar Senghor - Dakar entame des négociations pour l’acquisition

Le Sénégal a engagé des pourparlers en vue d'acquérir la totalité du fonds de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, après l'annulation de la vente aux enchères de ses biens en France, via un communiqué du ministère de tutelle, a-t-on appris ce lundi 23 octobre 2023.Le ministre de la Culture Aliou Sow a été désigné pour représenter le Sénégal dans ces négociations visant à préserver l'héritage senghorien et à assurer que ces objets d'une importance historique restent une part intégrante du patrimoine culturel sénégalais. Les biens de Senghor comprennent des bijoux et décorations militaires reçus en cadeau diplomatique pendant ses fonctions présidentielles, notamment le collier de l'ordre du Nil en or 18 carats orné de symboles de l'Égypte antique. Ces objets avaient été mis aux enchères à Caen, en France, avant d'être retirés de la vente. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Patronat - Un candidat se signale pour sa présidence

Le patronat du Burkina Faso s’apprête à renouveler ses instances le mardi 24 octobre 2023 à Ouagadougou. L’homme d’affaire burkinabè, le Président directeur général de Coris, Idrissa Nassa est en lice pour la présidence du Conseil national du patronat burkinabè (Cnpb). Idrissa Nassa a déclaré sa candidature pour la présidence du Conseil national du patronat Burkinabè (Cnpb). Depuis le 17 octobre 2023, le banquier a déposé son dossier de candidature pour entrer officiellement en lice. Sa candidature est portée par un comité ad hoc dénommée, l’Alliance pour un patronat nouveau (APN) composée de près d’une soixantaine d’associations. (Source : aouaga.com)

Togo : Justice- L’ancien chef d’état-major des Fat jugé pour complicité d’assassinat et complot

Le général Félix Abalo Kadangha, qui a occupé le poste de chef d’état-major des Forces armées togolaises (at) de 2013 à 2020, comparaîtra devant la chambre criminelle du tribunal militaire du Togo ce lundi 23 octobre 2023, renseigne AfricaTopSuccess. Il avait été arrêté il y a plusieurs mois et fait face à des accusations de complicité d’assassinat, de complicité d’entrave au bon fonctionnement de la justice, et de complot contre la sécurité intérieure de l’État. L’affaire concerne le cas de Songuine Yendoukoa et d’autres personnes. Le renvoi des prévenus devant la chambre criminelle fait suite à une ordonnance prise le 12 octobre 2023 par le juge d’instruction, selon une lettre du procureur du parquet militaire, le magistrat Lieutenant-colonel Kpatcha Meleou. Il s’agit du premier procès de ce genre depuis l’opérationnalisation de cette juridiction au Togo.

Gabon : Energie - Grève des employés de SINOHYDRO Kinguele Aval contre les salaires de misère

Près de 300 employés de SINOHYDRO, chargée de mettre en œuvre le projet d'aménagement hydroélectrique Kinguélé Aval au Gabon, ont entamé un mouvement de grève le lundi 23 octobre 2023, renseigne Gabon actu. Les travailleurs protestent contre les bas salaires, les mauvaises conditions de vie et de travail sur le chantier. Dans un préavis de grève datant du 13 octobre, les employés réclament des améliorations significatives, notamment une prime de transport, une indemnité de logement, une indemnité de déplacement, et une prime de poste. Cette grève est un avertissement de 10 jours, mais si aucune amélioration n'est enregistrée d'ici le 30 octobre, elle pourrait devenir illimitée, préviennent les grévistes. (Source :gabon Actu)

Guinée : Documents administratifs- La raison de la confiscation des passeports des ministres…

Nous venons d’en savoir un peu plus sur les raisons de la confiscation des passeports diplomatiques et de services des ministres. Selon le Premier ministre, Dr Bernard Goumou cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des formalités administratives concernant les voyages professionnels. Le Chef du Gouvernement précise que c’est lui (en personne) qui a instruit le ministre Secrétaire Général à la Présidence de récupérer tous les documents de voyage (passeports diplomatiques et de services (Source : africaguinee.com)

Bénin : Commerce- Les occupants du marché Kouvè sommés de libérer les lieux

Le préfet du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, a sommé les occupants du marché illicite de Kouvè dans la commune de Sèmè-Kpodji de libérer les lieux. Les vendeurs installés sur le marché Kouvè dans la commune de Sèmè-Kpodji sont invités à libérer les lieux. Cette décision leur a été communiquée par Madame Marie Akpotrossou, préfet du département de l’Ouémé, qui aurait reçu cette instruction du ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable. Dans sa correspondance, le ministère du Cadre de Vie et des Transports a également demandé le démantèlement des installations érigées sur les lieux. (Source : autre presse)