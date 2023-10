Afrique: Africa Football League - Mazembe bat Espérance de Tunis à Dar es Salaam

Le Tout-Puissant Mazembe a battu, le 22 octobre, au stade Benjamin-Mkapa de Dar es Salaam en Tanzanie (où le club de Lubumbashi a disputé son match à domicile), l'Espérance Sportive de Tunis de la Tunisie, par un but à zéro. C'était en match comptant pour le quart de finale aller de la première édition de l'Africa Football League, nouvelle compétition des clubs de la Confédération africaine de football (CAN).

Les joueurs de l'entraîneur franco-sénégalais Lamine N'Diaye ont inscrit l'unique but de la partie à la 12e minute, par le Malien Cheik Oumar Fofana. Il a repris de plein fouet de la tête un corner joué à la rémoise entre son compatriote Ibrahim Keita et Philippe Kinzumbi. Ce dernier a donc pris le soin de dépose le cuir sur la tête du buteur, trompant le gardien de but Memmiche du club de Tunis qui restait sur 9 rencontres sans revers. Mazembe, pour sa part, conjure par ce succès un mauvais sort face au club tunisien après une série de 5 matchs sans victoire. Le match retour est prévu pour le 25 octobre au stade Radès à Tunis. Le club tuteuré par Moise Katumbi va devoir cravacher pour arracher sa qualification pour la demi-finale de cette nouvelle compétition.

Soulignons-le, la Caf a opté d'octroyer à chacune de 8 équipes participantes la somme de 900.000 dollars américains. Les clubs qui s'arrêteront en demi-finale toucheront chacun 1,7 million de dollars américains, le finaliste malheureux 2,8 millions. Et le champion de cette première édition de l'African Football League empochera la somme de 4 millions de dollars américains, a-t-on fait savoir. L'objectif du tournoi, laisse-t-on entendre, c'est de créer un écosystème propice à la promotion et au développement au football africain à tous les niveaux sur le continent par des investissements, des sponsors, des fonds de développement et d'une amélioration des infrastructures, d'élargir le champ de la compétition et permettre aux clubs du continent d'être plus autonomes.