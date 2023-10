Ethiopie: La Chine va renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'économie numérique et du développement vert

<strong>Addis Ababa — La Chine renforcera davantage la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'économie numérique et du développement vert, sur la base du respect mutuel, a déclaré l'ambassadeur Zhao Zhiyuan.

Informant les journalistes de la visite du Premier ministre Abiy Ahmed en Chine et du 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie Zhao Zhiyuan a déclaré que la Chine soutient l'Éthiopie dans la sauvegarde de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts en matière de développement.

La Chine apprécie grandement que la partie éthiopienne se joigne activement à l'Initiative sur le cadre de coopération économique et commerciale internationale pour l'économie numérique et le développement vert lors du 3e Forum de "la Ceinture et la Route", a-t-il déclaré.

La transition numérique et verte représente une transformation économique et sociale mondiale et un moteur important de la croissance économique, a ajouté l'ambassadeur.

"La Chine renforcera davantage la coopération avec l'Éthiopie dans les domaines de l'économie numérique et du développement vert, sur la base du respect mutuel et conformément à la volonté, à la capacité et aux besoins de l'Éthiopie, afin d'apporter des avantages plus fructueux au peuple éthiopien", a noté M. Zhiyuan.

Avec l'établissement d'un partenariat stratégique global de coopération en 2017, les relations bilatérales entre la Chine et l'Éthiopie ont été étroites, fermes et fructueuses, a-t-il déclaré, ajoutant que "nous avons tous deux convenu d'élever nos relations à un niveau de partenariat de coopération stratégique tout temps."

L'ambassadeur Zhiyuan a exprimé la détermination de la Chine à travailler avec l'Éthiopie pour renforcer la coopération dans divers domaines afin de soutenir et de participer à la reconstruction d'après-guerre et à la revitalisation économique de l'Éthiopie, de renforcer la coopération en matière de développement vert et de stimuler l'effort de développement du pays.

"Le Premier ministre Li Qiang et le Dr Abiy ont assisté à la signature de 12 mémorandums d'entente et de 2 lettres d'intention sur la coopération de "Belt and Road", la mise en oeuvre de l'Initiative mondiale pour le développement, l'agriculture, la culture, la santé, l'économie numérique, le développement vert et la construction de villes et d'infrastructures.

L'ambassade de Chine est impatiente de travailler avec toutes les parties en Éthiopie pour mettre en oeuvre les résultats importants de cette visite", a-t-il souligné.

Il a souligné que la Chine et l'Éthiopie doivent saisir l'occasion de l'établissement du partenariat stratégique tous temps pour renforcer constamment l'amitié et la confiance mutuelle, approfondir la coopération pratique et faire progresser les relations bilatérales pour obtenir davantage de résultats.

Selon l'ambassadeur, les deux parties devraient être amies pour un développement commun et une coopération gagnant-gagnant, et partenaires dans la promotion de la solidarité et de la coopération Sud-Sud et dans la sauvegarde de l'équité et de la justice internationales.

M. Zhiyuan a souligné qu'"il est juste de dire que les relations entre la Chine et l'Éthiopie devraient servir d'exemple aux relations entre la Chine et l'Afrique".

Cette amélioration de nos relations bilatérales est sans aucun doute un jalon dans l'histoire, a-t-il déclaré, et il a souligné que "nous devrions maintenir cet élan et promouvoir nos relations pour qu'elles soient plus profondes et plus solides".

Le premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont effectué une visite officielle en Chine, où ils ont assisté au troisième Forum de la ceinture et de la route (BFR) pour la coopération internationale, du 17 au 20 octobre.

Le premier ministre a pris la parole lors de la séance d'ouverture du troisième forum de "la Ceinture et la Route" et a fait part des succès de l'initiative "la Ceinture et la Route" en Éthiopie.

Il a également appelé à approfondir la coopération dans le secteur agricole et à intensifier la coopération pour le développement centrée sur l'industrie.

Il s'est également entretenu avec le président chinois Xi Jinping et le premier ministre chinois, Li Qiang, ainsi qu'avec la présidente de la Nouvelle banque de développement, Dilma Rousseff, en marge du forum.

Pendant son séjour en Chine, il a visité plusieurs endroits, notamment le port de Yangshan à Shanghai, la bourse de Shanghai et le centre Huawei dans la ville de Shanghai.