Ethiopie: L'Éthiopie se prépare activement à mettre en oeuvre sa politique de justice transitionnelle

<strong>Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien se prépare activement à mettre en oeuvre la politique de justice transitionnelle en vue de réaliser une unité forte et d'instaurer une paix durable dans le pays, a déclaré le ministre de la Justice.

Il a rappelé que le document de politique de justice transitionnelle, qui devrait contribuer à une paix durable, à la réconciliation et à la justice en Éthiopie, a été élaboré.

Le ministre de la Justice, Gedeon Timothiwos, a expliqué l'état d'avancement des options politiques pour la justice transitionnelle en Éthiopie à la commission permanente des affaires juridiques, de la justice et de la démocratie de la Chambre des représentants des peuples.

À cette occasion, le ministre a déclaré que la justice transitionnelle était essentielle à la construction de la nation et à l'instauration d'une paix durable dans le pays.

Il a souligné qu'il existe de nombreuses preuves de la pratique de la justice transitionnelle dans de nombreux pays d'Amérique latine et d'Afrique.

Ces expériences ont permis d'identifier une série d'activités et de processus utilisés pour mettre en oeuvre la justice transitionnelle et consolider la démocratie, a-t-il ajouté.

L'Éthiopie a tenté d'appliquer certaines composantes de la justice transitionnelle à différentes occasions, a-t-il déclaré, ajoutant que l'absence d'un cadre holistique de justice transitionnelle rendait toutefois ses efforts inefficaces, incohérents et largement fragmentés.

%

Par conséquent, il a déclaré que pour consolider la démocratie et garantir une paix durable, il est impératif que le pays élabore une politique globale de justice transitionnelle basée sur ses réalités actuelles et son contexte sociopolitique, et en s'inspirant des leçons tirées aux niveaux national et international.

Le traitement efficace des violations passées au moyen de mécanismes de justice transitionnelle contribue à la promotion de l'État de droit et d'une paix durable, a-t-il ajouté.

Le document sur les options politiques pour la justice transitionnelle en Éthiopie est élaboré sur la base des conclusions d'une étude menée par des experts et vise à solliciter les contributions des parties prenantes concernées.

Plus de 200 professeurs de droit de 33 universités ont participé à la préparation de l'option politique et quelque 47 discussions ont eu lieu aux niveaux national et régional.

Le ministre a déclaré que la justice transitionnelle est un processus qui vise à construire un système de paix durable, de réconciliation, de stabilité et d'État de droit en rompant avec une culture passée d'atrocités et d'injustices.

Il a souligné que la première phase du processus d'élaboration de la politique de justice transitionnelle est presque achevée et que la mise en oeuvre des lois internationales et continentales que l'Éthiopie a acceptées ne permettra pas le pardon et l'amnistie pour les crimes graves et internationaux.

Le comité permanent a félicité le ministère pour les efforts déployés afin d'enrichir le document, affirmant qu'il jouerait un rôle crucial dans l'identification des désaccords et la guérison des blessures des victimes.

Dans le même temps, M. Gideon a expliqué à la commission permanente l'état d'avancement du programme de transformation du secteur de la justice.

Selon le ministre, le programme est conçu pour résoudre les plaintes contre le système judiciaire en prenant les griefs du public comme point de départ.

Une intervention spéciale est nécessaire pour améliorer le système judiciaire actuel, a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle apportera des changements fondamentaux pour assurer la satisfaction du service dans le secteur de la justice.

Les membres du comité permanent ont déclaré que si le plan est mis en oeuvre, il répondra à l'énorme demande de justice de la société et, à cet égard, ils sont chargés d'inspecter et de surveiller le ministre pour qu'il réalise son plan.

La présidente de la commission permanente des affaires juridiques, de la justice et de la démocratie de la Chambre des représentants du peuple, Etsegenet Mensgistu, a pour sa part déclaré que le programme de transformation du secteur de la justice permettait aux citoyens d'obtenir la justice qu'ils demandaient, mais que tout le monde devait assumer la responsabilité de son efficacité et de son efficience.