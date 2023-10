Madagascar: Basket-ball / N1A Hommes - Match bonus pour ASCUT, COSPN ET GNBC

Le championnat national de basket-ball N1A entame sa cinquième journée ce jour. Quatre rencontres sont au programme au Palais des Sports de Mahamasina. Une opportunité pour les trois grosses pointures d'accumuler plus de points face à leur adversaire. En effet, il n'y aurait pas de grand choc pour les trois meilleures équipes les mieux classées jusqu'à présent. Vu que la température monte de plus en plus à Mahamasina à cinq jours des demi-finales, des surprises pourraient se produire.

L'ASCUT, le leader du TOP8, jouera contre la formation de SBC Vakinankaratra. Le COSPN, classé deuxième, ne devrait pas avoir de problème à affronter l'équipe de BCB Boeny, sixième du classement. Après sa défaite face aux Policiers dimanche, la GNBC doit se relancer pour se mettre à l'abri du danger. Les Gendarmes affrontent les gars de MBC Atsinanana qui occupent la septième place. TGBC Betsiboka tentera de conforter sa quatrième place, face à l'AS Fanalamanga. Mais le match sera très disputé car l'AS Fanalamanga, lanterne rouge, cherche à créer des exploits.

« Les matchs sont plus tactiques et techniques. Le Palais des Sports est devenu un théâtre des rencontres acharnées car chaque équipe veut valider son ticket pour les demies. Comme lors du match opposant COSPN et GNBC, c'était le match ayant connu le plus de fautes techniques et de blessures. Mais c'est très logique pour un duel entre deux grandes équipes. Cette rencontre reflète la hausse du niveau technique du basket-ball malgache », note Jimmy Randriamandimby, le président de la Commission Compétition de la Fédération. Chez les dames, JEA Vakinankaratra jouera contre TGBC Betsiboka, tandis que Serasera Vakina rencontrera ASCUT Atsinanana. GNBC Analamanga s'opposera à FANDRASA Haute Matsiatra tandis que Ankaratra defiera TAMIFA Amoron'i Mania.