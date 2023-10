Gambie: Le Secrétariat de la Sénégambie rencontre les responsables de la sécurité

Suite aux fréquentes plaintes exprimées par les transporteurs lors du passage de la frontière, le Secrétariat Exécutif du Secrétariat Permanent de la Sénégambie a invité les autorités des deux pays directement impliquées dans la gestion du poste-frontière Amdallai/Karang (Police, Douanes, Immigration, Agence de Lutte Contre la Gambie (DLEAG), Services de Renseignement de l'Etat) à une réunion conjointe.

Le Secrétaire exécutif, l'Ambassadeur El-Hadj Ibou Boye, le Secrétaire exécutif adjoint, l'Ambassadeur Dr Cherno Omar Barry, et le Directeur des affaires commerciales et économiques, Mr Momodou Lamin Cham, se sont rendus au poste-frontière Amdallai/Karang le 19 octobre et ont rencontré les chefs de la police et de l'immigration sénégalais et les chefs de la police, de l'immigration, du Service de Renseignement de l'État et de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie.

L'objectif de la réunion était de présenter aux autorités concernées les conclusions du dernier Conseil Présidentiel, puis de recueillir des informations sur les défis et les attentes desdites autorités concernant les différents usagers du corridor Amdallai / Karang (voyageurs, commerçants, hommes d'affaires, transporteurs de marchandises en transit) en termes de documentation et de respect des procédures établies dans les deux pays. Cette réunion conjointe permettra au Secrétariat d'organiser des réunions de sensibilisation avec les usagers du corridor qui se plaignent des tracasseries récurrentes subies lors du passage de la frontière.

Au cours de la réunion, les deux parties ont présenté les défis et les expériences qu'elles partagent concernant la frontière et ont proposé des recommandations. Les points forts de la réunion sont les préoccupations liées au manque d'équipement pour scanner les camions en transit, les documents manquants ou inadéquats des petits commerçants qui achètent des marchandises d'un côté et les amènent de l'autre, la résolution du problème des voitures volées vendues à des clients d'un côté pour se rendre compte que la voiture est dans la base de données du pays voisin, le manque de courtoisie du personnel subalterne envers les autorités supérieures qui traversent la frontière, le transport de marchandises interdites, les questions de poursuite ainsi que la démarcation et la délimitation ambiguës de la frontière.

Dans leurs remarques finales, les chefs de la sécurité de chaque pays présent ont reconnu les relations cordiales entretenues par le personnel des deux pays et les consultations constantes qui ont eu lieu en vue de mener à bien leurs tâches de manière efficace et efficiente. Ils se sont félicités mutuellement de la collaboration et du soutien qu'ils se sont apportés dans l'esprit d'une Sénégambie unique et ont exprimé leur profonde gratitude au Secrétariat pour cette initiative. Ils ont reconnu que la réunion conjointe a renforcé leur position en matière de coopération et leur détermination à mieux coopérer, conformément aux instructions de leurs chefs d'État respectifs. Ils ont encouragé le Secrétariat à continuer à sensibiliser les utilisateurs du corridor et les citoyens autour de la frontière, et ce, afin de résoudre les nombreux autres problèmes qui se posent à la frontière.

L'un des principaux mandats du Secrétariat Permanent de la Sénégambie est de contribuer à la mise en oeuvre des résolutions de la Commission Mixte des Frontières et de sensibiliser la population aux questions relatives à la coexistence pacifique entre les deux populations. D'autres visites seront effectuées à tous les autres postes frontaliers et dans les zones de conflit potentiel sur les questions frontalières. La coopération pacifique et la collaboration mutuellement bénéfique entre les deux pays est une priorité que le Secrétariat a pour mission d'entretenir.

