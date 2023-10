Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Octobre 2023

Gabon : Justice - Le juge refuse la liberté provisoire à Sylvia Bongo

La justice gabonaise a refusé la requête d'accorder une libération provisoire à l'ex première dame du Gabon Sylvia Bongo, ce lundi 23 octobre a-t-on appris du petit journal gabonais via facebook. Incarcérée le 12 octobre dernier et placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, la justice gabonaise semble s'en occuper personnellement du cas de la première dame pour l'heure en attente de son procès et qui risque une lourde sanction en conséquence des faits qui l'inculpe. Rappelons que Sylvia Bongo est accusée de « blanchiment de capitaux et faux et usage de faux ».

Côte d'Ivoire : Activités des partis politiques/Ppa-CI - Koné Katinan n'est plus le porte-parole

Le président Gbagbo a passé un coup de balai dans sa famille politique le Parti des peuples africains (Ppa-CI). Après la débâcle aux élections locales, l'ancien Président a revu l'organigramme de sa formation politique. Ainsi, le secrétaire général Damana Adia a été remplacé par le député de Guiglo Jean Gervais Tchéidé. À ses côtés, Gbagbo a préféré, pour l'aider dans sa tâche, le jeune Koua Justin. Il devient ainsi l'adjoint de Tchéidé en charge de la mobilisation des jeunes. Il conserve en réalité un poste dont il avait hérité lors d'un précédent réaménagement. Au titre du conseil stratégique et politique, M. Justin Katinan Koné a été nommé président en charge du programme de gouvernement. Au niveau du porte-parolat du parti, est nommée porte-parole du parti et du président, cheffe de cabinet en charge du suivi et de la bonne exécution des décisions du parti, Me Habiba Touré. Le nouveau secrétaire général, Jean-Gervais Tchéidé a été également nommé porte-parole adjoint du Ppa-CI.( Source :allafrica.com)

Togo : Accès à l'eau potable - 850 nouveaux forages bientôt construits dans la Kara

Au Togo, les efforts se multiplient dans le sens de l'amélioration de l'accès des populations à l'eau. Le ministre d'Etat, en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise, YarkDamehame a officiellement lancé récemment dans le canton de Tapou (Préfecture de la Kéran), la troisième phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural (Passco). D'un coût total évalué à 6,5 milliards Fcfa et financée par l'Agence française de développement (AFD), la nouvelle phase consistera en la réalisation de 850 forages équipés de pompes à motricité humaine. Les travaux, prévus pour s'achever en 2025, devront permettre à plus de 200.000 personnes en milieu rural de bénéficier de l'eau potable.« L'accès à l'eau potable doit être une priorité absolue dans notre quête de développement. Cela découle de la vision du chef de l'État, de la feuille de route du gouvernement pour la période 2020-2025, et de notre engagement envers les objectifs de développement durable (Odd) », a souligné le ministre. (Source : alome.com)

Niger : Coopération- Une délégation de la Banque mondiale reçue par le ministre délégué chargé des finances

Le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des finances, M. Moumouni Boubacar Saidou a reçu, ce lundi 23 octobre 2023, une délégation de la Banque Mondiale, conduite par le Représentant résident au Niger, M. Han Fraeters. A l'issue de l'audience, aucune déclaration n'a été faite à la presse, mais cette source officielle auprès du ministère des finances a indiqué à l'Anp que cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers du Niger, est la première d'une série de rencontres prévues avec les autorités Nigériennes de la transition et l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers dans les jours à venir. Pour rappel, le Niger est le plus grand partenaire de la banque mondiale dans la région après le Nigéria. Cependant, la banque mondiale avait annoncé après le changement du régime au Niger avoir suspendu sa coopération avec le Niger. (Source : Anp)

Sénégal : Croissance pour 2023 et 2024 - Le Fmi révise à la baisse ses projections

Les projections croissance du Sénégal pour les années 2023 et 2024 sont significativement revues à la baisse par le Fonds monétaire international (Fmi). De 8,3% de croissance projetée lors de son rapport en avril dernier, l'institution de Breton Woods table désormais sur une prévision de croissance de 4,1% cette année. Pour 2024, il en est de même avec des projections initiales de croissances à deux chiffres à 10,6%, révisées dernièrement à 8,8%. Coïncidant avec le début d'exploitation du pétrole et du gaz, une croissance de 8,3% est attendue contre une projection initiale de 10,6%.En marge d'une conférence de presse tenue ce mardi 24 octobre à Dakar, le chef de la mission du Fmi Gemayel Edwards a souligné que ces nouvelles estimations sont expliquées par plusieurs facteurs exogènes tels que les conséquences économiques et financières du conflit Russie-Ukraine, la situation au Moyen-Orient, les conditions sécuritaires difficiles dans la région ouest africaine marquée par une instabilité et des coups d'État. (Source : adakar.com)

Centrafrique : Rébellion - Des rumeurs de la présence d'hommes armés aux alentours de Birao

La population de Birao, dans la préfecture de la Vakaga, vit depuis quelques jours dans la psychose. Cette peur est provoquée par les rumeurs de la présence d'hommes armés aux alentours de la ville. Selon les autorités administratives locales, ces rumeurs ne sont pas fondées. Depuis plusieurs jours, Birao vit dans la crainte d'un regain de violence. Les habitants sont inquiets car des hommes armés seraient aperçus non loin de la ville. La rumeur de leur présence et celle d'une attaque armée ont provoqué une panique le vendredi 20 octobre dans la ville. Des hommes armés sont-ils réellement aperçus non loin de Birao ? Selon les autorités locales, il s'agit de rumeurs. Pour le moment, Birao est calme et les habitants vaquent librement à leurs occupations. A Bangui, les autorités n'ont pas encore commenté cette rumeur de la présence des hommes armés. (Source : abangui.com)

Guinée : Monde du travail - Le mouvement syndical accorde un « sursis » au gouvernement…

Le mouvement syndical guinéen a décidé d'accorder un « sursis » au Gouvernement. Les défenseurs de la classe ouvrière ont renoncé à la menace de grève qu'ils avaient brandi la semaine dernière, face à l'impasse des négociations autour de la hausse des salaires. Lors d'une réunion tenue à huis clos tenue ce mardi 24 octobre 2023, à la bourse du travail, les leaders des centrales syndicales du pays ont indiqué qu'il n'y a pas pour le moment de raison de quitter la table de négociation. « Nous sommes en négociation. Jusqu'à présent, nous sommes autour de la table, les négociations ne sont pas arrêtées. Donc, on ne voit pas de raison de brandir une menace de grève pour le moment. Donc, nous attendons parce que nous nous sommes fixés un seuil qu'on ne peut divulguer maintenant. Nous attendons la réaction du gouvernement qui avait promis de nous revenir avec une nouvelle proposition (vendredi prochain) », a déclaré Abdoulaye Camara, vice-coordinateur du mouvement syndical guinéen. (Source : africaguinee.com)

Liberia : Présidentiel 2023 - Un duel serré entre Weah et Boakai

Au Liberia, le candidat sortant de l'élection présidentielle George Weah, 57 ans, va affronter au second tour, son principal rival Joseph Boakai, 78 ans. Un remake de 2017.Les deux sont au coude à coude, selon les résultats officiels du premier tour du scrutin présidentiel du 10 octobre 2023. Le Ballon d'or africain, à la quête d'un doublé présidentiel est crédité de 43,83 % des voix contre 43,44 % pour M. Boakai. Les deux s'affronteront le 14 novembre prochain. Le Liberia a été déchiré par une guerre civile dans les années « 90 ». Selon des analystes, c'est le scrutin présidentiel le plus serré dans ce pays depuis la fin de la guerre civile.( Source : Africaguinee.com)