Congo-Brazzaville: Médias - Un séminaire de formation sur le « journalisme économique et financier »

Une trentaine de journalistes prend part du 24 au 25 octobre, à Brazzaville, à un séminaire de formation des professionnels des médias au journalisme économique et financier. Initiée par la fédération des Mucodec, cette session de renforcement des capacités vise à acquérir des connaissances et de l'expertise dans le domaine ciblé.

Ouvrant les travaux, le directeur général des Mucodec, Dieudonné Ndinga Moukala, a indiqué que le séminaire organisé ce jour revêt une importance capitale pour tous car, dit-il, le journalisme économique et financier est un pilier essentiel de la transparence et de la responsabilité dans le secteur bancaire et financier.

Pendant deux jours, différentes thématiques seront abordées afin de permettre aux participants d'approfondir leurs compétences dans la compréhension des sujets économiques et financiers. Ces derniers pourront, de ce fait, interagir avec des experts reconnus dans lesdits domaines.

« En tant que journaliste, vous jouez un rôle essentiel dans la diffusion d'informations précises et pertinentes qui contribuent à éclairer le public, qui sont les enjeux économiques et financiers de notre pays. Ce séminaire de formation est donc une belle occasion pour nous de vous fournir les outils nécessaires pour mener à bien votre mission d'information », a déclaré Dieudonné Ndinga Moukala.

Par la même occasion, il a fait savoir que cette formation constitue le trait d'union entre les Mucodec et les médias dans le but commun de promouvoir l'accès à l'information en tant que liberté fondamentale et pilier essentiel de l'édification de sociétés inclusives dans la transparence, la responsabilité et le développement économique du Congo.

« Ensemble, nous pourrons contribuer à une couverture médiatique, riche sur son contenu, plus rigoureuse et éclairée, favorisant ainsi une compréhension aisée dans un environnement propice au développement économique et à la confiance des citoyens », a-t-il dit.

Pour rappel, les Mucodec sont profondément engagées dans le développement économique du Congo en offrant les services financiers accessibles à tous. Aussi, le réseau Mucodec compte à ce jour 45 caisses locales et points de vente répartis dans l'ensemble du territoire national ; 420 000 membres sociétaires, 208 milliards de dépôts, 39 ans d'ancienneté, 548 salariés et 380 élus bénévoles.