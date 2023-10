Congo-Brazzaville: Festival Tuseo - La 16e édition placée sous le signe de la lutte écologique

Du 26 au 28 octobre prochain, l'Institut français du Congo (IFC) abritera une fois de plus le rendez-vous international du rire de Brazzaville « Tuseo ». Cette année, le festival allie humour et sensibilisation à la protection de l'environnement à travers le thème « Les rires verts échos-logiques ».

En prélude à l'événement, une conférence de presse a été animée la matinée du 24 octobre à l'IFC par Lauryathe Bikouta, directrice du festival Tuseo, en compagnie de Régis Ségala, directeur délégué de l'IFC; Nice Stone, journaliste scientifique ; Guillaume Quevarec, directeur de la transition écologique dans une agglomération française. Désertification, déforestation, acidification des océans, érosion massive de la biodiversité, tremblements de terre, chute des stocks de ressources halieutiques, multiples formes de pollution... autant de maux subis par la planète depuis plusieurs années et qui, aujourd'hui, ne laissent plus personne indifférente face à l'urgence d'agir. D'où le thème « Les rires verts échos-logiques ».

« Échos-logiques renvoient simplement aux échos qui sont logiques. Cette année, nous allons traiter de la résonance sur l'environnement et c'est logique pour nous de le faire en tant qu'artistes, en tant que société civile, en tant qu'habitants de la terre qui est en train de souffrir de ce déséquilibre écologique. On ne va pas continuer à rire si on n'a plus une planète en bonne santé. Parlons des voyages par exemple. Peut-être que demain on ne prendra plus l'avion à cause de la dégradation de la planète...Rire c'est bien, mais il faut rire dans un environnement sain. », a justifié Lauryathe Bikouta.

%

Pour atteindre un public élargi, le festival s'est associé à plusieurs membres de la société civile comme des associations et fondations au nombre desquelles la fondation Les experts d'Afrique représentée par Nice Stone ; l'ONG Tunga conduite par Severin Nkala-Guembo ; etc. « C'est une bonne initiative de casser les codes aujourd'hui car avec toutes les catastrophes naturelles que nous subissons dans le monde, on se rend malheureusement compte que tous les maillons travaillent de façon individuelle. Le scientifique travaille dans son laboratoire, l'artiste de son côté... Cette fois-ci, on veut tous s'emmêler et s'emmener vers le public pour se parler et sensibiliser », a confié Nice Stone durant les échanges.

Dans le même ordre d'idée, Guillaume Quevarec a relevé le fait que « l'on voit bien les difficultés qu'on a, et quel que soit les pays, à sensibiliser les populations sur le sujet de l'environnement. On essaye plein de choses différentes, les spots radio, les spots télé, les conférences, les expositions, les affiches, les banderoles, et du coup je pense qu'effectivement l'humour, qui est quelque chose d'universel, peut peut-être être effectivement un excellent vecteur sur ce sujet-là ».

Tuseo 2023 : une programmation riche et variée

L'ouverture de la 16e édition du festival Tuseo se déroulera dans la soirée du 26 octobre à l'IFC. Au programme, un spectacle de musique concocté spécialement pour la circonstance. Intitulé « Averti-son », ce spectacle réunit des artistes du Sénégal, du Cameroun, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo (RDC). A travers des mots pointilleux et sensibles, ces artistes africains entendent plaider pour une meilleure protection de l'environnement. Outre la musique, l'humour battra aussi son plein avec les artistes Myriam Baroukh (France), Jojo la légende (Congo), Les Tuma Haut TV (RDC), Mimi l'Ouragon (Congo), Tiche Comedy (Belgique), TuSeo Family avec Karl Virel (Congo) et Jordaniel (RDC).

La seconde et dernière journée de l'événement vibreront également au rythme de l'humour grâce au talent d'autres artistes tout aussi talentueux et venant de divers horizons : Sergent 2Kapi (Côte d'Ivoire), Cheiknito (Mali), Esdras Mbemba (Congo), Evans (Congo), Tuseo Family avec Kiminu (Congo) et Yannick Kitoko (RDC), Manitou (Gabon), Cheiknito (Mali), Benjamin Kahitare (RDC), Bruno Alves (Congo), Moucharaf (Congo), Esther B (Congo), Tuseo Family avec Pap'S (Congo) et Donalci Miayoukou (Congo).

Outre les spectacles d'humour, Tuseo mettra aussi un accent sur les conférences en vue de sensibiliser à la protection de l'environnement. Parmi les thèmes au programme, on note « Changement climatique et pollutions de l'environnement » avec l'ONG Tunga ; « Rire et humour : Terre de jubilation ou obstacle social à l'heure du réchauffement climatique » ; « Les relations internationales et écologiques : enjeux et défis à relever face aux populations plus vulnérables du Sud » ; « Le rire thermodynamique psychosomatique » ; « Valeur culturelle Green Week de culture scientifique du Bassin du Congo face à l'urgence climatique sur le festival Tuseo ».

Coïncidant avec la tenue du Sommet des trois Bassins à Brazzaville, Lauryathe Bikouta invite massivement la population à participer aux échanges et spectacles lors de la 16e édition de Tuseo car la protection de l'environnement est une affaire de tous.