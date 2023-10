Gabon: Deuxième sommet des trois bassins forestiers tropicaux, bassin de l'Amazonie, bassin du Congo, bassin Borneo Mekong Asie du sud Est

Après l'Accord de Paris, le monde est rentré de façon irréversible, dans l'ère des actions concrètes en faveur de développement des activités conciliant lutte contre les changements climatiques et développement économique.

Il s'agit pour la planète entière de veiller à mettre en place des dispositifs favorisants le maintien d'un équilibre entre les émissions de CO2 émis et le CO2 absorbé de façon que la température sur terre soit maintenue en dessous de 2°, c'est-à-dire autour de 1,5°C, conformément audit Accord de Paris.

Pour atteindre cette ambition, les scientifiques du Groupe Intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) propose, comme cela est connu de tous, deux solutions principales : les solutions technologiques et les solutions fondées sur la nature. Concernant les solutions fondées sur la nature, citons principalement le reboisement et l'afforestation, les forêts, les océans et les sols ainsi que les tourbières.

A ce regard, les trois bassins forestiers tropicaux où se trouvent plusieurs écosystèmes terrestres, aquatiques et les océans sont considérés à juste titre, comme les Trois (3) poumons de la planète au regard de leur rôle dans la séquestration du carbone et donc la régulation du climat mondial.

Pour le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), Agence d'Exécution de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), l'efficacité de la gestion durable de ces trois massifs forestiers au destin naturel et écologique commun passe par la mise en place pour la communauté internationale de la diplomatie environnementale des trois (3) bassins forestiers tropicaux où se trouve 80% de la biodiversité mondiale. L'identification des problèmes communs à résoudre est une garantie du succès.

%

C'est ici l'occasion de féliciter Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo pour avoir eu l'idée de regrouper les trois bassins en organisant en juin 2011 ici à Brazzaville en République du Congo.

Au regard de l'urgence de trouver des solutions politiques, diplomatiques, techniques écologiques, financiers et sociales pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, l'alliance entre les trois bassins forestiers ne doit pas être un choix mais une obligation. Il y a une urgence à agir ... le ROSCEVAC invite le Secrétaire Général des Nations Unies à mobiliser la communauté internationale au soutien financier des trois bassins et sa Société Civile.

Après les premiers jalons posés en 2011 et la seconde étape que représente le 2ème sommet, le moment est venu pour mettre en place une feuille de route post Brazzaville assortie d'un Plan d'Action claire à mettre en oeuvre avant le 3ème Sommet d'une part et d'autre part d'un Comité de Suivi-Evaluation. L'humanité ne peut pas se priver d'une alliance entre les trois bassins forestiers. Il y a de nombreux enjeux sur le plan diplomatique, scientifique, environnemental, financier socio-économique et écologique pour les Générations actuelles et futures.