Gabon: ONG IdrcAfrica - L'institut village graine de Bolokoboue lance les inscriptions pour des formations

Dans le cadre du lancement de ses activités, l'Institut village graine de Bolokoboue initie aux différentes formations qu'elle propose, du 20 au 23 novembre 2023 prochain. Des formations qui visent à former des agripreneurs dont le rôle sera d'avoir un impact positif sur les équilibres économiques du secteur agricole au Gabon, avec pour méthode, 75% de pratique et 25% de théorie pour une durée de six mois.

Installé dans la zone nord de la capitale gabonaise, plus précisément dans le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda, l'institut village graine de Bolokoboue initie en milieu du mois de novembre, des inscriptions aux formations des Agripreneurs. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une nouvelle société entrepreneuriale gabonaise en développant, une politique d'entrepreneuriat socio économique durable, avec une capacité à valoriser efficacement les ressources locales.

Pour une meilleur pratique de ses formations, l'Institut dispose des terres qui permettront aux différents apprenants de mieux appréhender sur le plan pratique, les formations qu'ils vont recevoir.

Plus de onze (11) modules seront proposés au cours de cette formation, à savoir : le maraîchage, cultures vivrières mixtes, élevage de volailles, ADM(analyse et développement du marché ), gestion simplifiée d'une exploitation agricole, commerce électronique, pisciculture, élevage porcin et l'élevage de petits ruminants.

A l'issue de cette formation, les apprenants se feront délivrer des certificats de formation professionnelle agricole 2 par la tutelle. Par ailleurs, les élèves et étudiants des universités agricoles sont attendues.