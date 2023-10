Ethiopie: L'Allemagne souhaite renforcer la coopération économique et diplomatique avec le pays

<strong>Addis Ababa — L'Allemagne souhaite renforcer sa coopération économique avec l'Éthiopie et soutient tous les efforts du pays en faveur de la paix, a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne en Éthiopie, Stephan Auer.

Dans son discours d'ouverture de la 33e journée de l'unité allemande dans les locaux de l'ambassade d'Allemagne à Addis-Abeba, l'ambassadeur Auer a déclaré que les liens économiques entre nos deux pays étaient solides, mais pas suffisants.

"L'Allemagne est aux côtés de l'Éthiopie en ces temps difficiles où nous devons partager notre reconstruction économique, notre démobilisation et la reconstruction d'une société démocratique avec nos amis éthiopiens", a-t-il ajouté.

Le multilatéralisme est le fondement de la paix et de la prospérité mondiales, a déclaré l'ambassadeur, qui a ajouté que son pays se félicite de l'adhésion de l'Union africaine au G-20 et soutient la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

En outre, il a ajouté que "le processus d'intégration politique et économique favorisera également la paix, la stabilité et la prospérité en Afrique. Nous avons besoin de la voix de l'Afrique dans les relations internationales et les forums multinationaux pour relever les défis mondiaux".

%

L'ambassadeur Auer a salué l'engagement du gouvernement éthiopien à poursuivre et à intensifier ses réformes politiques et économiques.

"Nous sommes encouragés par l'engagement du gouvernement éthiopien à mettre en place un mécanisme crédible de justice transitionnelle qui respecte les normes internationales et rende justice aux victimes", a-t-il noté.

Le ministre des finances, Ahmed Shide, a félicité l'Allemagne pour la réussite de son unification et de son intégration, qui a permis de renforcer ses capacités dans leur ensemble.

Il a salué la transformation réussie de l'unité de l'État allemand, qui "démontre que l'Allemagne a su gérer ses différences politiques et ses différents problèmes, et que deux systèmes différents se sont unis pour construire une société démocratique et prospère".

Il a ajouté qu'il y a beaucoup à apprendre de cette histoire qui a fait partie du développement mondial.