Ethiopie: Lancement d'un projet de fourrage

Addis Ababa — Un projet visant à établir des marchés de fourrage commercialement viables et durables pour les producteurs laitiers en Éthiopie a été lancé aujourd'hui.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le directeur général de l'Institut de développement de l'élevage, Asrat Tera, a déclaré que le projet se concentre sur l'augmentation de la demande de fourrage intelligent sur le plan climatique parmi les petits producteurs dans les villages laitiers, sur l'augmentation de l'offre de fourrage intelligent sur le plan climatique, dense en nutriments et cultivé localement, et sur le renforcement de l'environnement propice au développement du marché du fourrage.

Le projet sera mis en oeuvre dans six régions d'Éthiopie : l'Oromia, l'Amhara, le Sidama, l'Éthiopie centrale, l'Éthiopie du Sud et l'Éthiopie du Sud-Ouest, et les meilleures pratiques seront appliquées dans les autres régions, a-t-il ajouté.

Le projet Nourishing Prosperity Alliance Forage en Éthiopie sera mis en oeuvre en collaboration avec divers organismes compétents, notamment CortevaAgriscience, Forage Genetics International (FGI), l'Institut international de recherche sur le bétail (ILRI) et les partenaires locaux de la Nourishing Prosperity Alliance (NPA), avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates et de Land O'Lakes Venture 37, a-t-on appris.

Selon M. Asrat, le projet s'aligne directement sur la pierre angulaire de Yelemat Tirufat, et le ministère de l'agriculture apporte donc tout le soutien nécessaire à la réalisation des étapes du projet par l'intermédiaire de ses institutions partenaires locales.

Le directeur du groupe Land O'Lakes Venture 37, Dai Harvey, a déclaré que le projet serait mis en oeuvre au cours des cinq prochaines années.

Le projet "Nourishing Prosperity Alliance Forage" vise à commercialiser le fourrage en Éthiopie et au Kenya afin d'améliorer la nutrition animale et la productivité des animaux dans toute l'Afrique de l'Est.

Le directeur du groupe a souligné que dans le contexte de l'Éthiopie, le projet contribuera de manière significative à l'amélioration de la productivité des animaux laitiers en vue d'augmenter la quantité de lait produite par les animaux laitiers existants dans toute l'Éthiopie, en commençant par les régions à fort potentiel laitier du pays.