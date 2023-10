Afrique: L'Éthiopie met en oeuvre une stratégie d'élargissement de l'amitié pour renforcer les liens diplomatiques avec d'autres pays

Addis Ababa — L'Éthiopie s'efforce d'accroître et de renforcer ses relations diplomatiques avec divers pays du monde par le biais de sa stratégie d'élargissement des amitiés, a déclaré un haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères.

La 16e réunion des hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) s'est tenue à Pékin.

Près de 300 personnes, dont des hauts fonctionnaires et des représentants de la Chine, de 53 pays africains, de la Commission de l'Union africaine et d'autres membres du forum, ainsi que des observateurs de certaines organisations internationales et régionales, ont assisté à la réunion.

Depuis la 8e conférence ministérielle du FOCAC en 2021, la Chine et l'Afrique ont conjointement agi dans l'esprit de l'amitié et de la coopération Chine-Afrique proposé par le président Xi Jinping et ont réalisé d'importants progrès dans la mise en oeuvre des résultats du suivi.

Au cours de la réunion, la mise en oeuvre des neuf programmes annoncés par le gouvernement chinois pour les pays africains en 2021 lors de la conférence ministérielle du FOCAC a été examinée.

La réunion a également abordé des questions liées au processus de préparation du prochain forum du FOCAC qui se tiendra l'année prochaine.

Le directeur général des affaires du Moyen-Orient, de l'Asie et des pays du Pacifique au ministère éthiopien des affaires étrangères, l'ambassadeur Gebeyehu Ganga, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie participait activement au forum du FOCAC depuis sa création.

Selon lui, l'Éthiopie a bénéficié de la mise en oeuvre des neuf programmes de coopération au développement du FOCAC, notamment dans les domaines de la santé, de la réduction de la pauvreté, de la paix et de la stabilité, ainsi que de la culture et des relations interpersonnelles.

L'Éthiopie a également partagé avec d'autres pays africains l'expérience qu'elle a acquise lors de la mise en oeuvre des programmes, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Gebeyehu a déclaré que l'Éthiopie s'efforçait d'étendre et de renforcer ses relations diplomatiques avec divers pays du monde par le biais de sa stratégie d'élargissement des amitiés.

Les relations diplomatiques de l'Éthiopie sont basées sur la garantie d'avantages mutuels, a-t-il ajouté.

Le président du comité chinois de suivi du FOCAC et vice-ministre des affaires étrangères, Deng Li, a déclaré que depuis la 8e conférence ministérielle du FOCAC en 2021, la Chine et l'Afrique ont agi conjointement dans l'esprit de l'amitié et de la coopération Chine-Afrique proposé par le président Xi Jinping et ont réalisé des progrès importants dans la mise en oeuvre des résultats du suivi.

La Chine est prête à travailler avec l'Afrique pour renforcer la solidarité et la confiance mutuelle, explorer de nouvelles voies de développement et de coopération, a-t-il ajouté.

Les hauts fonctionnaires et les représentants de la partie africaine ont fait l'éloge des réalisations des relations sino-africaines et du FOCAC.

Il a été indiqué au cours de l'événement que les transactions commerciales entre l'Afrique et la Chine ont atteint 282 milliards de dollars US pour la seule année 2022.

Le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est la plateforme la plus complète pour promouvoir les relations sino-africaines.

Depuis sa création en 2000, le FOCAC vise à faciliter le dialogue collectif et la coopération pratique entre la Chine et l'Afrique.