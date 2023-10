Ethiopie: Le VPM et le ministre des finances déclarent que la capacité technologique est le principal secret pour construire une nation forte et compétente

Addis Ababa — La capacité technologique est le principal secret pour construire un pays fort et compétent et une société prospère dans l'ère actuelle, a déclaré le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Demeke Mekonnen.

Lors du lancement de l'initiative Next Ethiopian Startup (NEST) aujourd'hui, M. Demeke a souligné que la technologie était essentielle pour réaliser les ambitions de développement et construire une nation forte.

Pour le vice-premier ministre, la capacité technologique est le fondement et le secret principal de l'ère actuelle pour construire un pays fort et compétent et une société prospère.

L'initiative NEST est essentielle pour permettre de transférer une nation compétente à la prochaine génération en surmontant la pauvreté et le retard, a-t-il noté.

NEST est une grande opportunité pour un pays comme l'Éthiopie et son immense population de jeunes de surmonter la pauvreté et d'être compétent au niveau mondial, a-t-il été indiqué.

En conséquence, NEST est une initiative révolutionnaire de développement d'un écosystème national de startups qui constituera un élément central pour l'innovation des startups.

%

Le ministre du travail et des compétences, Muferiat Kamil, a souligné que NEST est le nouveau visage de l'Éthiopie, car le pays est riche en diversité, ce qui est propice à l'innovation.

La nécessité d'un soutien politique et financier aux startups a également été soulignée à cette occasion, car elles contribuent à accélérer le développement économique en créant des emplois durables.

La population jeune de l'Éthiopie est un atout incroyable et une ressource inexploitée pour une croissance positive.

Le NEST a été lancé en collaboration avec le ministère de l'innovation et de la technologie et le ministère du travail et des compétences, les objectifs de l'initiative étant notamment de développer la culture de l'esprit d'entreprise, de l'innovation et de créer des startups compétentes.